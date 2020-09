Borsa İstanbul'da hızlı bir hareket yaşanabilir! Uzman isim A Para’da değerlendirdi

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş A Para'da yayına katılarak, Borsa İstanbul'u analiz sektörel ve hisse bazında analiz ederek yatırımcılar için önem arz eden beklentilerini sıraladı.

"ÜÇ GELİŞME PİYASALARDA YÖNÜ BELİRLEYECEK"

Faiz ve kur beklentilerinin Borsa İstanbul'un yönünü bulmasında tahin edici olduğunu belirten Demirtaş, "Üç gelişme var bizim takip edeceğimiz. Birincisi Merkez Bankası faiz kararı. Nasıl bir sinyal verecek o önemli. İkincisi faiz zamanına denk gelen AB ile Doğu Akdeniz konusunda görüşmeler olacak. Diğer üçüncü unsur da yeni ekonomik programının açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

"BORSA İSTANBUL'DAKİ HİSSELERDE BİR FIRSAT GÖRÜYORUZ"

Bu üç taraftaki gelişmelerin piyasalara yön vereceğinin altını çizen uzman isim, "Biz şu an için olumlu tarafta kalmaya devam ediyoruz. Her ne kadar kurların her durduğu seviye iyimserliğimizi zorluyor olsa da şu anda biz ciddi anlamda yine Borsa İstanbul'daki hisselerde bir fırsat görüyoruz" dedi.

"YIL SONUNA DOĞRU BİR HIZLI HAREKET YAŞAMA POTANSİYELİMİZ VAR"

Uzman isim, Mart ayından beri pandeminin iyi yönetildiğini ve ekonomide Eylül ayının hep önemli olduğunu vurgulayarak, "Jeopolitik gelişmeler, yeni ekonomik program ve Merkez Bankası kararı ile yeniden yıl sonuna doğru bir hızlı hareket yaşama potansiyelimiz var. Son günlerde okullar açılacak mı açılmayacak mı Eylül-Ekim ayı nasıl olacak gibi beklentilerde piyasalara yön verecek. Kötü şeyler olmadığı zaman piyasa alım eğiliminde olacaktır" dedi.

"BELLİ HİSSELERDE YUKARI YÖNLÜ CİDDİ POTANSİYEL GÖREBİLİYORUZ"

Global konjonktür bakımından koronavirüste aşı bulunmasıyla ilgili bir Eylül-Ekim aylarında sinyalinde piyasalar için destekleyici olacağını belirten Demirtaş, "Biraz önce saydığım sebeplerden dolayı iyimser olmak için elimizde hala neden var ve gerçekten de belli hisselerde yukarı yönlü ciddi potansiyel görebiliyoruz" dedi.

Uzman isim konuşmasının son bölümünde hem sektörel hem de hisse bazında Borsa İstanbul'a dair beklentilerini sıraladı.