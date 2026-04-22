YDUS 2026 için geri sayım: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ÖSYM, 2 Mayıs 2026’da yapılacak YDUS için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri netleşirken, belgeler 22 Nisan’dan itibaren alabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınava başvuru yapan adayların sınav yerleri belirlenerek erişime açıldı.

2026 YDUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIYOR?

Adayların sınav yer bilgilerini içeren giriş belgeleri, 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Belgeler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edilebiliyor.

Adayların belgeye ulaşmak için şu adımları takip etmesi gerekiyor:

  • ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması
  • T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin kullanılması
  • Sınav giriş belgesinin görüntülenerek çıktısının alınması

YDUS 2026 NE ZAMAN?

2026 YDUS, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için bu sınav, kariyer planlamasında kritik bir aşama olarak görülüyor.

SINAV ÖNCESİ KRİTİK UYARILAR

Yetkililer, adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları adına giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Belgede yer alan bilgilerin dikkatle incelenmesi gerekiyor:

  • Sınav merkezi
  • Bina bilgisi
  • Salon numarası

Ayrıca adayların sınav günü yanlarında kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini bulundurmaları şart.

ÖSYM TEMEL KURALLARI HATIRLATTI

ÖSYM, sınav sürecine ilişkin yayımladığı temel kurallar dokümanında adayların uyması gereken önemli detaylara da yer verdi. Buna göre:

  • Adaylar sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binasında hazır bulunmalı
  • Sınav başladıktan sonra belirli bir sürenin ardından adaylar binaya alınmıyor
  • Sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat ve elektronik cihazlar kesinlikle yasak
  • Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmıyor
  • Sınav sırasında kopya girişimi tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılıyor

YDUS 2026 TEMEL BİLGİLER

Başlık Detay
Sınav Adı 2026 YDUS
Sınav Tarihi 2 Mayıs 2026
Belge Yayın Tarihi 22 Nisan 2026
Belge Alma ais.osym.gov.tr
Gerekli Bilgiler T.C. kimlik no, aday şifresi
