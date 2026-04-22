YDUS 2026 için geri sayım: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2 Mayıs 2026’da yapılacak YDUS için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri netleşirken, belgeler 22 Nisan’dan itibaren alabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınava başvuru yapan adayların sınav yerleri belirlenerek erişime açıldı.

YDUS adaylarının sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı 2026 YDUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIYOR? Adayların sınav yer bilgilerini içeren giriş belgeleri, 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Belgeler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edilebiliyor. Adayların belgeye ulaşmak için şu adımları takip etmesi gerekiyor: ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması

T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin kullanılması

Sınav giriş belgesinin görüntülenerek çıktısının alınması