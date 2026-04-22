YDUS 2026 için geri sayım: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2 Mayıs 2026’da yapılacak YDUS için sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri netleşirken, belgeler 22 Nisan’dan itibaren alabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) kapsamında önemli bir duyuru yaptı. Kurum tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınava başvuru yapan adayların sınav yerleri belirlenerek erişime açıldı.
2026 YDUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIYOR?
Adayların sınav yer bilgilerini içeren giriş belgeleri, 22 Nisan 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Belgeler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden temin edilebiliyor.
Adayların belgeye ulaşmak için şu adımları takip etmesi gerekiyor:
- ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin kullanılması
- Sınav giriş belgesinin görüntülenerek çıktısının alınması
YDUS 2026 NE ZAMAN?
2026 YDUS, 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için bu sınav, kariyer planlamasında kritik bir aşama olarak görülüyor.
SINAV ÖNCESİ KRİTİK UYARILAR
Yetkililer, adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları adına giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Belgede yer alan bilgilerin dikkatle incelenmesi gerekiyor:
- Sınav merkezi
- Bina bilgisi
- Salon numarası
Ayrıca adayların sınav günü yanlarında kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini bulundurmaları şart.