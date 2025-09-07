Türkiye’deki eğitimde büyük dönüşüm: Okul sayısı yüzde 70 bütçe 200 kat arttı





EĞİTİME REKOR BÜTÇE, KAPSAYICI POLİTİKALAR



2002 yılında 10,4 milyar TL olan eğitim bütçesi, 2025 itibarıyla 2 trilyon 186 milyar TL'ye yükseldi. OECD verilerine göre Türkiye, eğitim harcamalarının kamu bütçesindeki payını OECD ortalamasının üzerine taşıdı. Eğitimdeki bütçe artışı, son 22 yılın bu alandaki en öncelikli devlet politikası olduğunu ortaya koydu.

OKUL VE DERSLİK SAYISI ARTTI



Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2002-2003 eğitim öğretim yılında 43 bin 696 olan okul sayısı, 2023-2024 döneminde 75 bin 467'ye yükseldi. Aynı dönemde derslik sayısı da 367 binden 743 bine çıkarıldı.