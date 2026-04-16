Türkiye’de ilk kez uygulanacak: e-YDTS başvuruları başladı
ÖSYM, Türkiye’de ilk kez uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı’nın (e-YDTS) başvurularını başlattı. 9 Mayıs 2026’da yapılacak sınav için adaylar 16-28 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Sınav, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçen bilgisayarlı sistemle gerçekleşecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye'de ilk kez uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) için başvuru sürecini başlattı. Türkçe dil yeterliliğini uluslararası standartlara göre ölçmeyi hedefleyen sınavın 9 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. Adaylar başvurularını 16 Nisan'dan itibaren ÖSYM'nin sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
E-YDTS BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek.
Başvuru takvimi:
|İşlem
|Tarih
|Başvuruların başlaması
|16 Nisan 2026
|Başvuruların sona ermesi
|28 Nisan 2026
|Sınav tarihi
|9 Mayıs 2026
Adaylar başvurularını 16 Nisan günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin sanal ödeme sistemi üzerinden yapabilecek.
KONTENJAN SINIRLI OLACAK
ÖSYM, sınava kabul edilecek aday sayısının e-Sınav merkezlerinin kapasitesiyle sınırlı olacağını açıkladı. Bu nedenle başvuruların ödeme sırasına göre değerlendirileceği belirtildi. Şehir bazında kontenjanlar ise şöyle:
|Şehir
|Kontenjan
|Ankara
|652
|İstanbul
|200
|İzmir
|48
|Adana
|100
E-YDTS NEDİR?
Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak tasarlandı. Sınav, adayların dil becerilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, dört temel dil becerisi üzerinden ölçmeyi amaçlıyor. Sınav şu bölümlerden oluşuyor:
- Okuma
- Dinleme
- Konuşma
- Yazma
SINAV NERELERDE YAPILACAK?
ÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre sınav belirli merkezlerde gerçekleştirilecek. e-YDTS, e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana olarak yer alacak.