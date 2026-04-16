Türkiye’de ilk kez uygulanacak: e-YDTS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye'de ilk kez uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) için başvuru sürecini başlattı. Türkçe dil yeterliliğini uluslararası standartlara göre ölçmeyi hedefleyen sınavın 9 Mayıs 2026 tarihinde yapılacağı açıklandı. Adaylar başvurularını 16 Nisan'dan itibaren ÖSYM'nin sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

E-YDTS BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ÖSYM, sınava kabul edilecek aday sayısının e-Sınav merkezlerinin kapasitesiyle sınırlı olacağını açıkladı. Bu nedenle başvuruların ödeme sırasına göre değerlendirileceği belirtildi. Şehir bazında kontenjanlar ise şöyle:

E-YDTS NEDİR?

Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), bilgisayar tabanlı bir Türkçe yeterlilik sınavı olarak tasarlandı. Sınav, adayların dil becerilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, dört temel dil becerisi üzerinden ölçmeyi amaçlıyor. Sınav şu bölümlerden oluşuyor:

Okuma

Dinleme

Konuşma

Yazma

SINAV NERELERDE YAPILACAK?

ÖSYM'nin paylaştığı bilgilere göre sınav belirli merkezlerde gerçekleştirilecek. e-YDTS, e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana olarak yer alacak.