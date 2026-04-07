Sadece belirli illerde! e-TEP başvuru ekranı açıldı: Kimler girebilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2) için başvuru süreci başladı. Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilen sınav, İngilizce dil becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.
25 Nisan'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) için başvurular başladı. 7-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak başvurularda adaylar, ÖSYM'nin sanal POS sistemi üzerinden ücret ödeyerek yerini kesinleştirecek. Kontenjan sınırlı olduğu için yerleştirme ödeme sırasına göre yapılacak.
BAŞVURULAR 15'NİSAN'A KADAR SÜRECEK
ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için başvurular 7 Nisan'da başladı. Adaylar başvurularını 15 Nisan'a kadar tamamlayabilecek.
Başvurular yalnızca ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Sınav ücretini ödeme sırasına göre adaylar kontenjana yerleştirilecek. Bu nedenle kontenjan dolduğunda sistem ödeme işlemini otomatik olarak kapatacak.
E-TEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların başvuru sürecini tamamlamak için şu adımları izlemesi gerekiyor:
- ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresine giriş yapılması
- Sınav ücretinin sistem üzerinden ödenmesi
- Ödeme tamamlandıktan sonra kontenjana yerleştirilme
- Kontenjan dolduğunda sistem yeni ödeme işlemlerini kabul etmiyor.
E-TEP HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?
Bilgisayar tabanlı sınav, Türkiye'de dört farklı şehirde bulunan e-Sınav merkezlerinde uygulanacak.
Sınavın yapılacağı şehirler ve kontenjanlar şöyle:
|Şehir
|Kontenjan
|Ankara
|652
|İstanbul
|200
|İzmir
|48
|Adana
|100
Toplam kontenjanın sınırlı olması nedeniyle adayların başvuru sürecini erken tamamlaması öneriliyor.