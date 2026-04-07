Sadece belirli illerde! e-TEP başvuru ekranı açıldı: Kimler girebilir?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sınav, adayların hem akademik hem de günlük dil kullanımını ölçmeye yönelik sorular içeriyor.

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı dört temel dil becerisini ölçmek amacıyla hazırlanıyor. Sınavda değerlendirilen beceriler şu şekilde:

e-TEP sonuçları B1, B2 ve C1 seviyelerinde İngilizce yeterlik belgesi sağlayacak.

E-TEP HANGİ SEVİYELERDE SONUÇ VERİYOR?

Sınav, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kriterlerine göre hazırlanıyor. Bu sistem, dünya genelinde yabancı dil seviyelerini belirlemek için kullanılan standartlardan biri olarak kabul ediliyor.

Sınav sonucunda adaylara şu seviyelerde dil yeterlik sertifikası veriliyor:

B1 seviyesi

B2 seviyesi

C1 seviyesi

Bu sertifikalar İngilizce yeterliğini belgelemek isteyen adaylar için akademik ve profesyonel alanlarda kullanılabiliyor.