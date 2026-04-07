Sadece belirli illerde! e-TEP başvuru ekranı açıldı: Kimler girebilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2) için başvuru süreci başladı. Bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilen sınav, İngilizce dil becerilerini ölçmeyi amaçlıyor.

25 Nisan'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) için başvurular başladı. 7-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak başvurularda adaylar, ÖSYM'nin sanal POS sistemi üzerinden ücret ödeyerek yerini kesinleştirecek. Kontenjan sınırlı olduğu için yerleştirme ödeme sırasına göre yapılacak.

BAŞVURULAR 15'NİSAN'A KADAR SÜRECEK

ÖSYM'nin yayımladığı duyuruya göre Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı için başvurular 7 Nisan'da başladı. Adaylar başvurularını 15 Nisan'a kadar tamamlayabilecek.

Başvurular yalnızca ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Sınav ücretini ödeme sırasına göre adaylar kontenjana yerleştirilecek. Bu nedenle kontenjan dolduğunda sistem ödeme işlemini otomatik olarak kapatacak.

E-TEP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların başvuru sürecini tamamlamak için şu adımları izlemesi gerekiyor:

  1. ÖSYM'nin sanalpos.osym.gov.tr adresine giriş yapılması
  2. Sınav ücretinin sistem üzerinden ödenmesi
  3. Ödeme tamamlandıktan sonra kontenjana yerleştirilme
  4. Kontenjan dolduğunda sistem yeni ödeme işlemlerini kabul etmiyor.

E-TEP HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Bilgisayar tabanlı sınav, Türkiye'de dört farklı şehirde bulunan e-Sınav merkezlerinde uygulanacak.

Sınavın yapılacağı şehirler ve kontenjanlar şöyle:

ŞehirKontenjan
Ankara652
İstanbul200
İzmir48
Adana100

Toplam kontenjanın sınırlı olması nedeniyle adayların başvuru sürecini erken tamamlaması öneriliyor.

E-TEP SINAVINDA HANGİ BECERİLER ÖLÇÜLÜYOR?

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı dört temel dil becerisini ölçmek amacıyla hazırlanıyor. Sınavda değerlendirilen beceriler şu şekilde:

  • Okuma
  • Dinleme
  • Konuşma
  • Yazma

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen sınav, adayların hem akademik hem de günlük dil kullanımını ölçmeye yönelik sorular içeriyor.

E-TEP HANGİ SEVİYELERDE SONUÇ VERİYOR?

Sınav, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) kriterlerine göre hazırlanıyor. Bu sistem, dünya genelinde yabancı dil seviyelerini belirlemek için kullanılan standartlardan biri olarak kabul ediliyor.

Sınav sonucunda adaylara şu seviyelerde dil yeterlik sertifikası veriliyor:

  • B1 seviyesi
  • B2 seviyesi
  • C1 seviyesi

Bu sertifikalar İngilizce yeterliğini belgelemek isteyen adaylar için akademik ve profesyonel alanlarda kullanılabiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'na İngilizce dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar başvurabiliyor. Sınav, özellikle akademik çalışma planlayan, yurt dışı eğitim hedefi olan veya İngilizce yeterliğini resmi bir belgeyle göstermek isteyen adaylara yönelik olarak uygulanıyor.

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

e-TEP sınavı ne zaman yapılacak?

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 25 Nisan'da gerçekleştirilecek.

e-TEP başvuruları ne zaman sona eriyor?

Başvurular 15 Nisan'da sona erecek.

e-TEP sınavına nereden başvurulur?

Başvurular ÖSYM'nin sanal POS sistemi üzerinden yapılır.

e-TEP hangi şehirlerde yapılacak?

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde uygulanacak.

e-TEP hangi dil becerilerini ölçüyor?

Sınav okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçüyor.

