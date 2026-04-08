Öğrenciler dikkat! LGS ve YKS'de yeni dönem başlıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sınavlarda yeni bir dönem başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni ölçme değerlendirme yaklaşımıyla artık öğrencilerden sadece bilgiyi hatırlamaları değil, o bilgiyi günlük hayatta nasıl kullandıklarını göstermeleri beklenecek.

"Bağlam temelli sorular" olarak adlandırılan bu yeni sistemle ezber yerine çözümleme, yorum ve problem çözme becerileri gibi öğretim programlarında yer alan beceriler öne çıkacak.