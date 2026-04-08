Öğrenciler dikkat! LGS ve YKS'de yeni dönem başlıyor
Türkiye'de eğitimde Maarif modele geçilmesinin ardından ölçme ve değerlendirmede yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde bağlam temelli sorularla birlikte öğrencilerin bilgiyi günlük hayatta nasıl kullandığı tespit edilecek. Ayrıca LGS ve YKS’nin yanı sıra okul sınavlarında da bu tip sorular olacak. İşte detaylar...
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sınavlarda yeni bir dönem başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni ölçme değerlendirme yaklaşımıyla artık öğrencilerden sadece bilgiyi hatırlamaları değil, o bilgiyi günlük hayatta nasıl kullandıklarını göstermeleri beklenecek.
"Bağlam temelli sorular" olarak adlandırılan bu yeni sistemle ezber yerine çözümleme, yorum ve problem çözme becerileri gibi öğretim programlarında yer alan beceriler öne çıkacak.
Sabah Gazetesi'nden Ceyda Karaaslan'ın haberine göre işte yeni sınav modeline dair merak edilen sorular ve yanıtları:
1- Yeni sınav sistemi nedir?
Yeni sistem, öğrencinin sadece bilgiyi hatırlamasını değil, o bilgiyi günlük hayatta kullanabilmesini ölçen "bağlam temelli" soru yaklaşımına dayanıyor.
2- Bağlam temelli soru ne demek?
Sorular gerçek hayat senaryolarından yola çıkıyor. Öğrenciden bu durumu analiz etmesi ve çözüm üretmesi isteniyor.
3- Eski sistemden farkı ne?
Eski sistemde bilgi doğrudan soruluyordu.
Yeni sistemde bilgi ve beceriler birlikte ölçülüyor.
Yani öğrencinin neyi bildiği kadar bunu nasıl kullandığı da değerlendiriliyor.
4- Yeni sorular eskiye göre nasıl olacak?
Eski soru: "Yoğunluk formülü nedir?" Yeni soru: "Bir öğrenci su dolu kaba farklı maddeler atıyor. Bazıları batarken bazıları yüzüyor.
Buna göre hangi maddenin yoğunluğu daha fazladır ve neden?"