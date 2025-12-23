Meclis’in yılbaşı mesaisi "öğrenci affı" olacak! YÖK’ten yeşil ışık
Eğitim hayatı yarım kalanlara dönüş yolu açılıyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme için YÖK Başkanı Özvar’dan kritik açıklama geldi: "Sistem dışındaki öğrencilerin verileri hazır, af konusunda görüşlerimizi Meclis'e sunacağız."
Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre, üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelebilecek.
Yılbaşından sonra Meclis gündemine taşınması beklenen yasal düzenlemeden 1200 tıp öğrencisinin yararlanması öngörülüyor.
BAŞKASINA TEZ YAZANA CEZA
Ayrıca başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik unvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak.
Kazandıkları akademik derece ve unvanları geri alınacak. Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da aracılık eden kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.
VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULACAK
Taslağa göre, Ziraat Bankası Eğitim Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip 'Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi' adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak.
Üniversite bünyesinde, Mühendislik Fakültesi, Finans Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Memleket Sandıkları Meslek Yüksekokulu bulunacak. Teknoloji transfer ofislerinin yapısı güçlendirilerek üniversite- sanayi işbirliği geliştirilecek.
SAHTE DİPLOMAYA CEZA
Düzenlemede, Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesi, düzenlettirilmesi fiilleri, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalandırılması da yer alıyor.
