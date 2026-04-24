Yer değiştirmek isteyen öğretmenler dikkat: MEB 2026 il içi atama takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini açıkladı. Başvurular 4-6 Mayıs’ta alınacak, atamalar 11 Mayıs’ta yapılacak. En az 3 yıl şartı aranırken sıra sistemiyle ağustosa kadar yeni atama yapılmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvim ve başvuru şartlarını duyurdu. Açıklamada, sürecin hem öğretmenlerin taleplerini karşılamayı hem de eğitim kurumlarının ihtiyaç dengesini korumayı amaçladığı belirtildi. Başvuru tarihleri, hizmet süresi şartı, tercih sayısı ve atama kriterleri netleşirken atanamayan öğretmenler için uygulanacak sıra sisteminin detayları da paylaşıldı. Sürecin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği vurgulandı.

Öğretmenler için il içi yer değiştirme başvuruları mayıs ayında başlayacak. BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLER NETLEŞTİ Bakanlık açıklamasına göre öğretmenler, 4-6 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları kurumda en az 3 yıl çalışmış olması gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise toplamda 4 yıllık hizmet süresi şartı aranacak.

Öğretmenler tercih sürecinde en fazla 40 okul seçebilecek. TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Öğretmenler, görev yaptıkları ilde bulunan eğitim kurumları arasından en fazla 40 okul tercih edebilecek. Atamalar: Mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumuna göre

Hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak

Hizmet puanı hesaplamasında 6 Mayıs tarihi baz alınacak. Hizmet Puanı Nedir? Hizmet puanı; öğretmenler başta olmak üzere kamu personelinin görev yaptığı bölgenin koşulları, çalışma süresi ve görev alanı dikkate alınarak hesaplanan, atama ve yer değiştirmelerde öncelik sıralamasını belirleyen önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Süreç Takvimi Aşama Tarih Başvurular 4-6 Mayıs Atamalar ve sıra kaydı 11 Mayıs Tebligat ve ilişik kesme 26 Haziran