Yer değiştirmek isteyen öğretmenler dikkat: MEB 2026 il içi atama takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecini açıkladı. Başvurular 4-6 Mayıs’ta alınacak, atamalar 11 Mayıs’ta yapılacak. En az 3 yıl şartı aranırken sıra sistemiyle ağustosa kadar yeni atama yapılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin takvim ve başvuru şartlarını duyurdu. Açıklamada, sürecin hem öğretmenlerin taleplerini karşılamayı hem de eğitim kurumlarının ihtiyaç dengesini korumayı amaçladığı belirtildi. Başvuru tarihleri, hizmet süresi şartı, tercih sayısı ve atama kriterleri netleşirken atanamayan öğretmenler için uygulanacak sıra sisteminin detayları da paylaşıldı. Sürecin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütüleceği vurgulandı.
BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLER NETLEŞTİ
Bakanlık açıklamasına göre öğretmenler, 4-6 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin, 30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları kurumda en az 3 yıl çalışmış olması gerekiyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise toplamda 4 yıllık hizmet süresi şartı aranacak.
TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Öğretmenler, görev yaptıkları ilde bulunan eğitim kurumları arasından en fazla 40 okul tercih edebilecek.
Atamalar:
- Mevcut ve muhtemel ihtiyaç durumuna göre
- Hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak
- Hizmet puanı hesaplamasında 6 Mayıs tarihi baz alınacak.
Hizmet Puanı Nedir?
Hizmet puanı; öğretmenler başta olmak üzere kamu personelinin görev yaptığı bölgenin koşulları, çalışma süresi ve görev alanı dikkate alınarak hesaplanan, atama ve yer değiştirmelerde öncelik sıralamasını belirleyen önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor.
Süreç Takvimi
|Aşama
|Tarih
|Başvurular
|4-6 Mayıs
|Atamalar ve sıra kaydı
|11 Mayıs
|Tebligat ve ilişik kesme
|26 Haziran
SIRA SİSTEMİ DEVREYE GİRİYOR
Tercihlerine yerleşemeyen öğretmenler için sıra uygulaması yapılacak. İsteyen adaylar, ilk iki tercihleri için hizmet puanına göre sıraya alınacak. Bu sistem kapsamında önemli bir detay dikkat çekiyor: Sıra oluşan alanlara, 13 Ağustos'a kadar (yargı kararları hariç) yeni atama yapılmayacak ve kontenjan açılmayacak.