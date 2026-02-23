Lise tercihlerine pansiyon ayrımı geliyor: LGS kılavuzunda yeni dönem
Milli Eğitim Bakanlığı, pansiyonu bulunan liselerde konaklamalı ve konaklamasız kontenjanları ayırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme, özellikle yüksek puanlı köklü liselerde yaşanan kapasite sorunlarını çözmeyi hedefliyor ve bu yıl LGS tercih kılavuzuna yansıyacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi ve yüksek puanlı liselerde uzun süredir tartışma konusu olan pansiyon yoğunluğunu azaltmak için kontenjan yapısını yeniden düzenliyor.
Yeni uygulamaya göre pansiyonu bulunan okullarda öğrenci alımı iki ayrı kategori üzerinden yapılacak:
- Konaklamalı (pansiyonlu) kontenjan
- Konaklamasız (pansiyonsuz) kontenjan
Bu ayrım, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde açık şekilde belirtilecek.
"MEVCUT SİSTEM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"
Yusuf Tekin, Erzurum'da gazetecilerle yaptığı açıklamada mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.
Bakan Tekin, bazı okullarda derslik kontenjanı ile pansiyon kapasitesinin birbirinden kopuk olduğunu belirterek şu tabloya dikkat çekti:
- Pansiyon kapasitesi: 180 kişi
- Barındırılan öğrenci sayısı: 300'ün üzerinde
Bu durumun öğrencilerin yaşam alanlarını daralttığını belirten Tekin, etüt salonlarının yatakhanelere dönüştürüldüğünü ve bunun hem eğitim ortamı hem de öğrencilerin sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.
KONTENJANLAR İKİYE AYRILACAK
Yeni planlamaya göre:
- Bir okul 4 şube açıyorsa toplam 120 öğrenci alacak.
- Bu 120 kişilik kontenjanın bir bölümü pansiyonlu, bir bölümü pansiyonsuz olacak.
- Pansiyonlu adaylar kendi içinde, pansiyonsuz adaylar kendi içinde yarışacak.
Bu modelle hem pansiyon kapasitesi kontrol altına alınacak hem de derslik–barınma dengesi kurulacak.
LGS KILAVUZUNDA AÇIK ŞEKİLDE YER ALACAK
Sabah'ın haberine göre; Pansiyonlu–pansiyonsuz ayrımı bu yıl LGS kılavuzuna eklenecek.
Tercih sürecinde öğrenciler ve veliler:
- Okulun pansiyon durumunu
- Kaç kişilik pansiyonlu kontenjan olduğunu
- Kaç kişilik pansiyonsuz kontenjan bulunduğunu
açık şekilde görebilecek. Böylece sistemin daha şeffaf ve öngörülebilir olması hedefleniyor.
ÖNE ÇIKANLAR
📌 Pansiyonlu liselerde kontenjanlar ikiye ayrılıyor
📌 Kapasite aşımı yaşayan köklü liseler için yeni düzenleme
📌 Pansiyonlu ve pansiyonsuz adaylar ayrı ayrı yarışacak
📌 Düzenleme bu yıl LGS tercih kılavuzuna girecek
📌 Amaç: Fiziki ve pedagojik sorunları azaltmak
SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)
Pansiyon ayrımı hangi okulları kapsıyor?
- Pansiyonu bulunan liselerde uygulanacak.
Öğrenciler nasıl tercih yapacak?
- LGS tercih ekranında pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjan bilgileri ayrı ayrı görülecek.
Puan sistemi değişiyor mu?
- Hayır. Ancak adaylar başvurdukları kontenjan türü içinde değerlendirilecek.
Amaç nedir?
- Pansiyon kapasitesinin aşılmasını önlemek, eğitim ve yaşam alanlarını iyileştirmek.
