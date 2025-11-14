Kemaliye’de üniversite kalite süreçleri masaya yatırıldı

Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıya; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Samet Altınbilek, Kalite Koordinatörlüğü üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcileri katıldı. Toplantıda üniversitenin kalite güvence sistemi, yürütülen faaliyetler ve anket bulguları ele alınarak mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

Anket sonuçlarına göre gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi. Memnuniyet anketlerinin paydaşların beklenti ve taleplerini anlamada önemli bir araç olduğunu vurgulayan Rektör Levent, önceki döneme kıyasla hem katılım oranının hem de memnuniyet seviyesinin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.