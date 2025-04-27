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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.04.2025 14:37
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı. Sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta 'www.meb.gov.tr' adresinde ilan edilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde, 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.

Sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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