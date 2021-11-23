İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekleniyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Ödemelerin ise hesaplara ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...