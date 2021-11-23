İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?
İBB burs ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İBB burs sonuçları açıklandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ise adaylar tarafından merak edildi. Öğrenciler ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?
İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekleniyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. İşte, İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB genç üniversiteli bursu ne kadar, kaç TL?
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Ödemelerin ise hesaplara ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
* 25 yaşından büyükler
* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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