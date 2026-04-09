EKPSS sınav yerleri belli oldu! T.C. Kimlik No ile giriş yapın

Kamu personeli olma hayali kuran binlerce engelli aday için geri sayım hızlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar artık sınav merkezlerini, salon ve sıra numaralarını resmi sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, atama işlemleri tamamlanan adaylar giriş belgelerine 9 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ulaşabiliyor. Belgelere erişim için izlenmesi gereken adımlar ise oldukça basit:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) resmi web sitesine (https://ais.osym.gov.tr) gidin.

T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

İlgili sınav sekmesinden "Sınava Giriş Belgesi" dökümünü alın.

Önemli Not: Sınav günü belgenin yanınızda bulunması zorunludur. Belgenin üzerinde fotoğrafınızın görünür olduğundan ve üzerinde herhangi bir karalama bulunmadığından emin olmalısınız.

19 Nisan’da yapılacak EKPSS öncesi sınav yerleri belli oldu. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

19 NİSAN İÇİN KRİTİK HATIRLATMALAR

Sınav günü herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına adayların dikkat etmesi gereken bazı teknik detaylar bulunuyor. ÖSYM, özellikle sınav binasına giriş saatleri konusunda oldukça katı kurallar uyguluyor. 19 Nisan sabahı adayların sınav saatinden en az bir saat önce okul binalarında hazır bulunmaları, hem güvenlik kontrolleri hem de sınav stresini yönetmek açısından büyük önem taşıyor.

EKPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından adayların gözü kulağı sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM'nin yayınladığı güncel takvime göre, 2026-EKPSS sonuçlarının 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlar, sınav tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu süreçte adaylar, aldıkları puanlar ve eğitim durumlarına göre açılacak kadrolara tercih yapma hakkı kazanacaklar.