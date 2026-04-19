EKPSS 2026 bugün başlıyor! Sınav saat kaçta bitecek?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adayların katıldığı EKPSS, bugün (19 Nisan 2026 Pazar) Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlarken, 11.15'te sona erecek. Adaylar için bina girişleri ise saat 10.00 itibarıyla kapatıldı ve bu saatten sonra gelenler sınava alınmadı.

Sınava katılan adaylara toplam 60 soru yöneltilirken, oturum süresi 60 dakika olarak uygulanıyor. EKPSS sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak ve elde edilen puanlar 4 yıl boyunca geçerli olacak.

EKPSS 2026 SAAT VE UYGULAMA DETAYLARI

Sınava ilişkin temel bilgiler şöyle:

Sınav tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar

Başlangıç saati: 10.15

Bitiş saati: 11.15

Bina giriş saati: 10.00 (son)

Soru sayısı: 60

Sınav süresi: 60 dakika