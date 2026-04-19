EKPSS 2026 bugün başlıyor! Sınav saat kaçta bitecek?
2026-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), bugün Türkiye genelinde düzenlenen oturumlarla gerçekleştiriliyor. Binlerce adayın geleceğini şekillendirecek bu sınavda, ÖSYM'nin belirlediği kurallar ve zaman yönetimi büyük önem taşıyor. İşte adayların ve ailelerin merakla beklediği sınav takvimine dair tüm detaylar...
Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adayların katıldığı EKPSS, bugün (19 Nisan 2026 Pazar) Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav saat 10.15'te başlarken, 11.15'te sona erecek. Adaylar için bina girişleri ise saat 10.00 itibarıyla kapatıldı ve bu saatten sonra gelenler sınava alınmadı.
Sınava katılan adaylara toplam 60 soru yöneltilirken, oturum süresi 60 dakika olarak uygulanıyor. EKPSS sonuçları ise 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak ve elde edilen puanlar 4 yıl boyunca geçerli olacak.
EKPSS 2026 SAAT VE UYGULAMA DETAYLARI
Sınava ilişkin temel bilgiler şöyle:
Sınav tarihi: 19 Nisan 2026 Pazar
Başlangıç saati: 10.15
Bitiş saati: 11.15
Bina giriş saati: 10.00 (son)
Soru sayısı: 60
Sınav süresi: 60 dakika
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ADAYLAR İÇİN KRİTİK GÜN
EKPSS, kamuya atanmak isteyen engelli bireyler için önemli bir eşik olmayı sürdürüyor. Bugün gerçekleştirilen sınavla birlikte adaylar, gelecek dört yıllık kariyer planlarını doğrudan etkileyecek bir süreci geride bırakıyor.