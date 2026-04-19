EKPSS 2026 bitti: Sonuç tarihi açıklandı, soru ve cevaplar yayımlandı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) bugün Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınav, 11.15 itibarıyla sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar ise vakit kaybetmeden soru ve cevaplara ilişkin detayları araştırmaya başladı. Başvuruları 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında alınan sınavın ardından gözler bu kez sonuç takvimine çevrildi.

İşte 2026 EKPSS soru ve cevap anahtarına dair detaylar ve sonuçların ilan edileceği o takvim...

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınavın ardından beklenen duyuruyu yaptı. 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026-EKPSS'ye ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmı adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, yayımlanan bu içerikler üzerinden sınav performanslarını kısmen değerlendirme imkanı bulabilecek.

EKPSS SONUÇLARI İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Sınavın tamamlanmasının ardından en çok merak edilen konuların başında sonuç tarihi geliyor. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026-EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını, her zaman olduğu gibi ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

SINAV SONUÇLARI 4 YIL GEÇERLİ OLACAK

EKPSS sonuçları yalnızca açıklanacağı tarih açısından değil, geçerlilik süresi bakımından da önem taşıyor. Açıklanacak sonuçlar, sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Bu süreçte adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı kadrolar için puanlarını kullanabilecek.