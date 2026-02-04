Ardahan'da yoğun kar nedeniyle eğitime ara! Okullar tatil edildi

Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ardahan Valisi Çiçekli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Posaf ilçesi haricinde il genelindeki okulların 4 Şubat 2026 tarihinde tatil edildiğini duyurdu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'ye sanal medya hesaplarından tatil taleplerini iletti. Öğrencilerin mesajlarına karşılık veren Vali Çiçekli, sahal medya hesabından, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı 4 Şubat 2026 Çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak, verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum" ifadesini paylaştı.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Ardından Ardahan Valiliği'nden tatille ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle 4 Şubat 2026 Çarşamba günü Posof ilçemiz hariç olmak üzere ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.