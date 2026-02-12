Antalya ve Mersin'in bazı ilçelerinde okullar tatil edildi
Antalya ve Mersin'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar 13 Şubat 2026 Cuma günü tatil edildi.
Meteoroloji tarafından Antalya ve Mersin'de beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle olumsuz bazı ilçelerde eğitime 13 Şubat 2026 Cuma günü ara verildi.
ANTALYA
Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara kararının yarın bazı bölgelerde etkisini artırarak şiddetli sağanak (50-100 kg/m), gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına şeklinde gelmesi beklenen olumsuz hava şartlarının sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceğini göz önünde bulundurularak alındığı bildirildi. 5 ilçede tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.
MERSİN
Mut Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek yaptığı açıklamada, "İlçede etkisini sürdüren olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 13 Şubat 2026 tarihinde 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı" dedi.
Kararın, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındığı, hava koşullarına bağlı gelişmelerin takip edildiği ve gerekli görüldüğü takdirde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda da uyarıda bulunuldu.