Antalya ve Mersin'in bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

Meteoroloji tarafından Antalya ve Mersin'de beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle olumsuz bazı ilçelerde eğitime 13 Şubat 2026 Cuma günü ara verildi.

ANTALYA



Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'da Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.



Eğitime ara kararının yarın bazı bölgelerde etkisini artırarak şiddetli sağanak (50-100 kg/m), gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına şeklinde gelmesi beklenen olumsuz hava şartlarının sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceğini göz önünde bulundurularak alındığı bildirildi. 5 ilçede tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.