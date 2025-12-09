Akran zorbalığı kabuk değiştirdi: Fiziksel şiddet azaldı ’sessiz baskı’ arttı

Türkiye'de son yıllarda akran zorbalığı biçim değiştirerek daha görünmez ve daha yıkıcı bir hâle geldi. Artık dikkat çeken, fiziksel güç gösterileri ya da yüksek sesli çatışmalar değil; dışlama, imalı davranışlar, grup baskısı ve dijital taciz, okullardaki en yaygın zorbalık türleri arasında yer alıyor. Öğrenciler, çoğu zaman öğretmenlerin fark edemediği bu baskı biçimlerinin gölgesinde okula devam ediyor. UNICEF'in yayımladığı "Türkiye Eğitim Sektöründe Akran Zorbalığının Ele Alınması" raporuna göre özellikle lise birinci sınıflar görünmez zorbalığın en yoğun hedefi hâline gelmiş durumda.