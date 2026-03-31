2026 AGS takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman başlıyor? İşte tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen adaylarına yönelik hayata geçirdiği Akademi Giriş Sınavı (AGS) için 2026 yılı takvimi belli oldu. Uzun süredir adayların gündeminde yer alan başvuru ve sınav tarihleriyle birlikte süreç resmen şekillendi. Öğretmenlik kariyerinde önemli bir aşama olarak görülen sınav için geri sayım başladı.

AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih de netlik kazandı. Buna göre adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ağustos 2026 tarihinde erişebilecek.

2026 AGS başvuruları 8 Mayıs'ta başlayacak. Adaylar, başvurularını 20 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin sınırlı bir zaman dilimini kapsaması nedeniyle adayların belirtilen tarihler arasında işlemlerini eksiksiz şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu süreçte adayların hem sınav hazırlıklarını hem de resmi duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Başvurular akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

10 BİN ÖĞRETMEN ADAYI AKADEMİYE ALINACAK

AGS kapsamında hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayı sayısı 10 bin olarak açıklandı. Branşlara göre kontenjan dağılımı da belli oldu.

En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:

Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816 kontenjan

Özel eğitim öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce öğretmenliği: 801 kontenjan

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul öncesi öğretmenliği: 653 kontenjan

ADAYLARIN GÖZÜ RESMİ DUYURULARDA

Başvuru sürecinin başlamasına kısa süre kala adaylar, olası güncellemeler ve detaylar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Sürecin sorunsuz ilerleyebilmesi için başvuru şartları, sınav detayları ve takvimin dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

AGS 2026 ile birlikte öğretmen adayları için yeni bir değerlendirme süreci başlarken, sınav sonuçları kariyer yolculuğunda belirleyici rol oynayacak.