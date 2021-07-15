YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarını içinde barındıran, üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Süreci atlatan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kitlendi. İşte, YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zorlu bir eğitim döneminin ardından 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencisi adayları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavını geride bıraktı. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarih belirlendi.
Zorlu bir eğitim döneminin ardından 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencisi adayları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavını geride bıraktı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tercihler, YKS sonuçlarının açıklanmasının yapılacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-27 Haziran'da gerçekleşen YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı duyuruldu.
TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Tercih kılavuzunun, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 4 Ağustos 2021 sonrasında yayınlanması bekleniyor.
Öğrenciler sınav sonuçları, yüzdelik dilim ve tercih kılavuzuna göre kendilerine en uygun üniversiteyi bulup tercih yapacak.
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
YKS sonuçları açıklandığında öğrenciler aldıkları puanı "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden görüntüleyebilir.
SORU KİTAPÇIĞI PAYLAŞILDI
Sınavın ardından çok geçmeden soru kitapçığı ve cevapları yayınlandı. TYT soru kitapçığını görüntülemek için tarayıcınıza "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/TSK/tyt_yks_2021.pdf" linkini yapıştırınız.
AYT soru kitapçığını ve cevaplarını görüntülemek için tarayıcınıza "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/TSK/ayt_yks_2021.pdf" adresini yapıştırınız.
YDT soru kitapçığını ve cevaplarını görüntülemek için tarayıcınıza "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/YKS/TSK/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf" linkini yapıştırınız.
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