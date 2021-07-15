YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zorlu bir eğitim döneminin ardından 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencisi adayları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavını geride bıraktı. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı tarih belirlendi.

Zorlu bir eğitim döneminin ardından 12. sınıf öğrencileri, mezunlar ve diğer üniversite öğrencisi adayları 26-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavını geride bıraktı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilendirme yapıldı. Tercihler, YKS sonuçlarının açıklanmasının yapılacak.