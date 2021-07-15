LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Haziran Pazar günü LGS sınavında ter döken öğrenciler, 5 Temmuz’dan 16 Temmuz’a kadar aldıkları puana göre tercihlerde bulundu. LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Konuyla alakalı açıklama ÖSYM tarafından geldi. İşte, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyi bir liseye gitmek isteyen adaylar tercih sonuçlarını bekliyor. Bu yıl 6 Haziran Pazar günü LGS gerçekleşmiş, 5 Temmuz- 16 Temmuz arasında da öğrenciler puanlarına göre tercih kılavuzuna bakarak istedikleri okulları yazmışlardı. LGS tercih sonuç tarihi için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.
2021 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
16 Temmuz'da LGS tercih dönemi sona ererken, hem öğrenciler hem de veliler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MEB'den yapılan açıklamaya göre tercih sonuçları Kurban Bayramı'ndan hemen sonra 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
NAKİL TERCİHİ NASIL OLACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK?
Türkiye genelinde 2091 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- Asgari ücret desteği! Ocak ayından itibaren geçerli olacak! Günlük 2,50 lira, aylık 75 lira...
- İŞKUR işçi ve personel alımları: Yapılan duyuruyla 90 bine yakın işçi alınacak! Başvuru ve kabuller...
- YKS TYT-AYT-YDT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı pandemi yardım parası yatacak mı? e-Devlet 1100 TL yardım parası yattı mı?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı?
- MEB duyurdu! İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen il içi tayin sonuçları belli oldu mu?
- 100.000 TL altı 2005 model üstü ikinci el otomobiller: Ford, Fiat, Hyundai, Renault, Opel, Toyota...
- Son dakika: Yarın tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? Yarın çalışanlar idari izinli sayılacak mı?
- Bayram harçlığı başvurusu var mı? e-Devlet Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı veriliyor mu? Beklenen açıklama...
- Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?