LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyi bir liseye gitmek isteyen adaylar tercih sonuçlarını bekliyor. Bu yıl 6 Haziran Pazar günü LGS gerçekleşmiş, 5 Temmuz- 16 Temmuz arasında da öğrenciler puanlarına göre tercih kılavuzuna bakarak istedikleri okulları yazmışlardı. LGS tercih sonuç tarihi için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

2021 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Temmuz'da LGS tercih dönemi sona ererken, hem öğrenciler hem de veliler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MEB'den yapılan açıklamaya göre tercih sonuçları Kurban Bayramı'ndan hemen sonra 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.