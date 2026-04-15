ÖSYM TUS sonuçları bugün açıklandı! 15 Nisan 2026 TUS 1. dönem sorgulama ekranı

Tıpta uzmanlık hedefiyle sınava giren binlerce adayın beklediği sonuçlar açıklandı. 15 Mart 2026’da gerçekleştirilen TUS 1. Dönem ile STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarının değerlendirme süreci tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarını 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla öğrenebiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuç belgesi adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek. Hekimler, sonuçlarına her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

Sorgulama Ekranı: sonuc.osym.gov.tr

Gerekli Bilgiler: T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi (veya e-Devlet kapısı aracılığıyla giriş).

Açıklanacak sonuç belgelerinde adayların puanları, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış sayıları yer alacak.

TUS VE STS SÜRECİ TAMAMLANDI

Aynı tarihte uygulanan iki kritik sınavın da değerlendirme işlemleri tamamlanırken, hem yurt içi uzmanlık hedefleyen adaylar hem de yurt dışı diploma denkliği için sınava girenler sonuçlarına ulaşabilecek.

TUS kapsamında uzmanlık eğitimi için yarışan adaylar, elde ettikleri puanlara göre tercih sürecine hazırlanacak. STS Tıp Doktorluğu sınavına giren adaylar ise denklik sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakmış olacak.

TERCİH SÜRECİ SONUÇLARIN ARDINDAN BAŞLAYACAK

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başlayacak. TUS tercih takvimi ve kontenjan detaylarının önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

2. DÖNEM TUS TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

Öte yandan yılın ikinci TUS oturumu için de takvim belli oldu. Buna göre:

Başvurular: 8 – 16 Temmuz 2026

8 – 16 Temmuz 2026 Sınav tarihi: 23 Ağustos 2026

İkinci dönem için hazırlık yapacak adaylar, yaz aylarında yeniden sınav maratonuna girecek.

ADAYLAR İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yalnızca puanlar değil, kariyer yolculuğunun yönü de netleşecek. Adaylar, hedefledikleri branşa yerleşebilmek için tercih sürecinde dikkatli adım atmak zorunda kalacak.