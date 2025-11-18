Zelenski ve Witkoff Türkiye'ye geliyor! Ana gündem: Kalıcı barış ve çözüm

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 10:30 Güncelleme: 19.11.2025 03:54
Zelenski ve Witkoff Türkiye’ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İspanya ziyaretinin ardından Türkiye’de üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin 19 Kasım'da (bugün) gerçekleşeceğini belirterek "Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski İspanya ziyaretinin ardından Türkiye'de üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğini açıklamasının ardından ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bugün Türkiye'ye gelmesinin planlandığı kaydedildi.

17:52 18 Kasım 2025

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ZİYARET BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Zelenski'nin ziyaretin bugün gerçekleşeceğini belirterek "Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna'yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir." dedi.

15:04 18 Kasım 2025

RUSYA GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın yarın Türkiye’de yapılacak görüşmelerde yer almayacağını belirterek, Ukrayna’dan müzakereleri yeniden başlatmaya dair hiçbir işaret gelmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Türkiye’de olmayacağını bildirerek, “Hayır, Rus temsilciler yarın Türkiye’de olmayacak. Şu ana kadar bu temaslar, Rusya’nın katılımı olmadan gerçekleştirildi. İstanbul görüşmelerinin içeriği hakkında bilgi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna’nın Rusya’nın barış girişimlerine yanıt vermediğini öne sürerek, “Hayır, şu ana kadar Kiev’den herhangi bir bilgi almadık. Görünüşe göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul’da gerçekleşecek görüşmelere atıfta bulunuyordu” değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da katılabileceğini belirten Peskov, Kremlin’in bu görüşmelerin sonuçlarını bekleyeceğini söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Witkoff veya Türk temsilcilerle temas kurmayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya da “Bahsettiğiniz kişilerden herhangi biri Rus tarafını bilgilendirmeyi gerekli görürse, elbette Başkan Putin görüşmeye açık olacaktır” yanıtını verdi.

Peskov ayrıca, şu anki aşamada Putin’in Witkoff veya Türk yetkililerle planlanmış bir görüşmesi olmadığını da vurgulayarak, “Bununla ilgili somut bir plan yok” dedi. 

14:35 18 Kasım 2025

WİTKOFF DA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak bugün Türkiye’ye geleceğini duyurdu. ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bugün Türkiye’ye gelmesi ve Ukrayna ile yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.

 

10:31 18 Kasım 2025

ZELENSKIY TÜRKİYE'YE GELİYOR

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, uzun süredir hazırlığını yaptığımız İspanya'daki toplantılarımızı gerçekleştiriyorum. Bir başka güçlü ülkenin desteğini artırmasını bekliyoruz. Bu, hem hayatları korumamıza yardımcı olacak hem de savaşın sonunu yaklaştıracak" ifadelerini kullandı.

Başkan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile yapılacak görüşmelerin, Ukrayna'ya daha fazla güç kazandıracak anlaşmalarla sonuçlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Zelenskiy, her gün Ukrayna'nın partnerleriyle ilişkilerinde somut sonuçlar alması gerektiğinin altını çizdi.

"MÜZAKERELERİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYORUM"

Zelenskiy, 19 Kasım (bugün) Türkiye'de üst düzey görüşmeler yapacağını belirterek, "Müzakereleri canlandırmak için hazırlıklar yaptık ve partnerlerimize sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak Ukrayna için en büyük önceliktir." dedi.

Ayrıca, esir değişimleri konusundaki çalışmalara da dikkat çeken Zelenskiy, "Esir takaslarını yeniden başlatmak ve savaş esirlerimizi evlerine getirmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

MECLİS VE HÜKÜMET ÇALIŞMALARI

Zelenskiy, hafta boyunca personel toplantılarına ve hükümet yetkilileriyle yapılacak görüşmelere de odaklanacağını belirtti. Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada liderliği ve Halkın Hizmetkarı partisinin üyeleri ile yapılacak toplantılarda, gerekli yasama girişimleri ve hızlı kararlar üzerinde çalışacağını söyledi.

Başkan paylaşımını, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu birkaç temel yasama girişimini ve prensipli hızlı kararları hazırlıyorum. Ukrayna'ya zafer!" sözleriyle tamamladı. 

