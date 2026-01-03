CANLI | ABD'den Venezuela'ya peş peşe saldırılar! Ülkede olağanüstü hal ilan edildi
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 noktada patlama meydana geldi. ABD basını, saldırıların ABD Başkanı Trump'ın emriyle gerçekleştirildiğini duyurdu. Venezuela'dan ilk açıklama gelirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı. Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.
ABD BASINI: 'SALDIRI EMRİNİ TRUMP VERDİ'
ABD basınından CBS'e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen iki yetkilinin aktardığına göre Trump günler öncesinden Caracas'a saldırı emrini verdi.
KOLOMBİYA’DAN DÜNYAYA ACİL ÇAĞRI: "BM VE ADÖ TOPLANMALI"
Bölgedeki son durumu ve Kolombiya cephesindeki sıcak gelişmeleri Anadolu Ajansı Muhabiri Sinan Doğan, A Haber canlı yayınında aktardı.
"Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hemen uyandırıldı ve jet hızıyla bir açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü’nü (ADÖ) derhal toplantıya çağırdı. Zaten Kolombiya dün itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi oldu, bunu da hatırlatmakta fayda var. Ülke olarak hemen üzerlerine düşeni yapacaklarını ve sınır kenti Cucuta’da kapsamlı, geniş çaplı bir askeri önlem alınması çağrısında bulundu."
STRATEJİK NOKTALAR HEDEFTE: HAVA ÜSLERİ BOMBALANIYOR
Saldırının boyutu ve hedef alınan noktalar hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Doğan, Caracas semalarındaki dehşeti şöyle anlattı:
"Şu anda Venezuela’nın başkenti Caracas üzerinde ABD’ye ait savaş uçaklarının bombalama görüntüleri geliyor bize. Ancak tam olarak nereyi vurduğu, hasar nedir, can kaybı var mıdır; bunları henüz alabilmiş değiliz. Ancak az önce aldığımız bir habere göre Higore (phonetic) Havaalanı kapsamlı bir şekilde bombalanmış. Yani hava üslerinin vurulduğu haberleri geliyor. Bilgi almak için elimizden gelen tüm kaynakları kullanıyoruz."
SINIRDA OLAĞANÜSTÜ HAL: 2219 KİLOMETRELİK HATTA TEYAKKUZ
Latin Amerika genelinde güvenliğin en üst düzeye çıkarıldığını belirten Doğan, Kolombiya’nın da tehdit altında hissedebileceğine dikkat çekti:
"Biliyorsunuz ABD, geçtiğimiz günlerde Trump aracılığıyla Kolombiya’yı da üstü kapalı bir şekilde tehdit etmişti. Yani Kolombiya’da bombalanma ihtimalini göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla şu an güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Venezuela ile Kolombiya arasında 2219 kilometrelik bir kara sınırı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu durum son derece ciddi."
MADURO’NUN BARIŞ ÇAĞRISINA BOMBALI YANIT
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun saldırı öncesi verdiği sinyallere ve Trump ile olan tek görüşmesine değinen Sinan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün aslında Maduro yaptığı açıklamada Venezuela’nın saldırıya uğrayabileceği sinyallerini vermişti; 'Barış çağrısında bulunuyoruz' demişti. Gelebileceklerini hissetmiş olmalı ki dün Caracas caddelerinde diyalog çağrısında bulundu. Ancak anladığımız kadarıyla bu diyalog çağrısına Caracas’ın bombalanmasıyla şu an cevap veriliyor. Trump ile sadece bir kez görüştüğünü ve bunun da olumlu geçtiğini söylemişti ama tablo şu an tamamen değişti."
LATİN AMERİKA’DAN GELECEK TEPKİLER BEKLENİYOR
Bölge ülkelerinin saldırı sonrası takınacağı tavrın kritik olduğunu vurgulayan Doğan, "Şu an itibarıyla bilgi almaya çalışıyoruz. Burada herkes uyuyor ama zannedeyim 2-3 saat içerisinde diğer tüm ülkelerden olumlu ya da olumsuz bir tepki gelecektir" diyerek sürecin sıcaklığını koruduğunu belirtti.
VENEZUELA: ABD BAŞARILI OLAMAYACAK
Venezuela hükümetinden resmi bir açıklama geldi. Maduro hükümeti, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğini ve amacının petrol ile değerli maden kaynaklarını ele geçirmek olduğunu ve ABD'nin başarılı olamayacağını belirtti.
Hükümet, ülke çapında acil durum ilan etti.
"EMARELER YENİ BİR SAVAŞI GÖSTERİYOR"
A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, yaşananların bir "sabotaj" operasyonu olabileceğine dikkat çekti. Başbuğ, "ABD, uyuşturucu yalanıyla dünyayı uyutuyor; asıl hedef Venezuela’yı işgal etmek" dedi ve 90’lı yıllardaki Panama müdahalesini hatırlattı.
"Maalesef emareler onu gösteriyor Merve hanım. Yani her ne kadar net bir resmi açıklama olmasa da yaşananlar, önceki olaylar, aklın yolu bir... Beyin olacağı görür misaliyle hareketle, böyle bir dönemin yavaş yavaş kendini artık hissettirmeye, göstermeye başladığını bize anlatıyor."
"UYUŞTURUCU BAHANESİYLE DONANMA YIĞDILAR"
ABD Başkanı Trump’ın Venezuela lideri Maduro’yu hedef alan sert söylemlerinin sahaya indiğini belirten Başbuğ, uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının bir "maske" olduğunu savundu:
"Trump’ın Venezuela Maduro üzerindeki son zamanlarda yaşattıkları söylemler, birtakım iddialar, eylemler zaten bugünlerin aslında habercisi olan olaylardı. Yani sen 3-5 tane uyuşturucu kaçakçısıyla -tırnak içinde söylüyorum tabii onun olduğu da belli değil Amerika’nın iddiası böyle- orada onlarla mücadele etmek için koca donanmayı, işte Güney Komutanlığı diye adlandırdıkları o komutanlığı; hava araçlarıyla, F-35’lerle, B-2’lerle, zaman zaman helikopterlerle doldurup bunlarla mücadele ediyorum yalanını dünyaya anlatamazsın, yutturamazsın."
STRATEJİK HEDEF: ÇİN VE RUSYA’YA GÖZDAĞI
Saldırıların jeopolitik bir mesaj taşıdığını vurgulayan Başbuğ, ABD’nin bölgedeki hakimiyetini yeniden tesis etmek istediğini ifade etti:
"Bu çok net bir askeri müdahale olasılığını artırmıştı. Bu amaç önce Venezuela’ya bir askeri müdahale, ardından ona takviye veya yardım maksatlı güden devletlere de bir ihtar; yani 'Sakın bulaşmayın, tamamiyle buradayım ve bu işlerde kararlıyım' mesajı vermektir. Bu devletlerden kastım Çin ve Rusya dolaylı, doğrudan da bölge ülkeleri."
KANLI PANAMA SENARYOSU TEKRAR MI EDİYOR?
Coşkun Başbuğ, 1989-90 yıllarında Panama’da yaşanan işgal sürecine atıfta bulunarak, bugünkü olayların o döneme ne kadar benzediğine dikkat çekti:
"Ben daha önce bu konuyu tartışırken şöyle bir benzetme yapmıştım; bu kadar askeri yığınak bir macera değil, bunun eninde sonunda geleceği bir nokta olacak. O nokta da muhtemelen Panama’ya 90’lı yıllarda yaptıkları bir askeri saldırı gibi olacak demiştim. Noriega, Panama’da aynı bu şekilde bir oldu bittiyle uyuşturucu kaçakçısı ilan edildi ve aynı bu şekilde askeri yığınak yapıldı. Gecenin kör vaktinde hava saldırılarıyla başladı ve o saldırılardan sonra 10 bine yakın deniz piyadesi bir anda Panama’ya çıktı. 5 binden fazla sivil insan katledildi suçsuz günahsız, 5 bine yakın da bina yerle bir edildi. Noriega yakalanarak Amerika’ya götürüldü."
"CIA SABOTAJ EYLEMLERİ YAPIYOR OLABİLİR"
Patlamaların arkasında CIA’nın içerideki yapılarının olabileceğini belirten Başbuğ, sabotaj ihtimalini şu sözlerle detaylandırdı:
"Buradaki patlamalar bir defa içerideki bir suikast veya sabotaj eylemiyle gerçekleşen saldırılar değil. Hatırlarsan Trump bu olayların başlangıcında CIA’ya tam yetki veriyorum, askeri harekat şart değil, CIA’nın yapacağı operasyonlar da olabilir demişti. Eğer CIA şu an devredeyse, içerideki bu kripto yapıları devriye alarak harekete geçirerek sabotaj eylemleri de yapmış olabilir. Bu birbirini ardına patlamalarda böyle bir sabotaj eylemi yapılma durumu da var."
VENEZUELA HAVA SAHASI KAPATILDI
Hava radarındaki sessizliğe de değinen Başbuğ, Venezuela’nın tam bir kuşatma altında olduğunu belirterek sözlerini tamamladı:
"Bu zaten epeydir böyle. Trump bir tehdit savurdu ve 'Venezuela hava sahası tehlikeli' diyerek NOTAM ilan etti. Trump bunun üzerinden dünya tarafından kınandı. Ortada uyuşturucu kaçakçılığı deniyor ama hiçbir belge, hiçbir delil yok. Sadece tekneler vuruluyor, insanlar ölüyor. Bir bahane ile Venezuela işgali... İşte ona ortam hazırlamak adına bir de korku ve baskıyı artırmak adına tutup hava sahasını kapattı."
VENEZUELA'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
'ASKERİ KARARGAH YAKINLARINDA PATLAMA'
İspanyol basınından El Confidencial'in aktardığına göre patlamalar Venezuela Savunma Bakanlığı'nın en önemli askeri karargahlarından birinin yakınlarında, Ulusal İstihbarat Servisi'nin kullandığı bir hapishanede, La Guaira Limanı'nın yakınlarında gerçekleşti.
ABD’NİN KİRLİ PLANI MI DEVREDE?
Venezuela’nın kalbi Caracas’ta sabah saatlerinden itibaren en az 6 büyük patlama meydana geldi. Helikopterlerin alçak uçuş yaptığı şehirde, kaos hakim. Patlamaların özellikle Maduro yönetiminin can damarı olan petrol rafinerileri ve savunma tesislerinde yoğunlaşması dikkat çekti. Olayın hemen ardından A Haber’e bağlanan Prof. Dr. Esat Arslan, süreci şöyle değerlendirdi:
"Biliyorsunuz 2025 yılının içerisindeki önemli olaylardan birisi, tabii ki buna doğru gidilecekti. Bunlar sırayla ifade ediliyor. Yani geçen yılın sonlarına doğru ABD, Venezuela’yı denizden kuşatma altına aldı. Bu bir nevi abluka olarak ifade ediliyor. Tabii ki petrol tankerlerine el koyduğunu, çok yine yani Venezuela’ya doğru yönelmiş olan gemileri dahi vurarak batırdığını biliyoruz."
TRUMP’IN "TERÖR" LİSTESİ VE İSYAN PLANI
Saldırıların zamanlamasına ve ABD Başkanı Trump’ın hamlelerine dikkat çeken Arslan, Nicolas Maduro yönetiminin kıskaca alınmak istendiğini vurguladı:
"Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimini terör listesine aldı Trump. Tabii ülke içinde isyan başlatmak istedi aslında ama başarılı da pek başarılı olduğu söylenemez. Yani Maduro da seferberlik ilan ederek halk milisini silahlandırdı. Evet, şimdi bu 'Ne oluyor?' sorusu... Yani şu genel bir durum içerisinde baktığımız zaman hemen bunları söyleyebiliriz."
"AYNEN İRAN’DA OLDUĞU GİBİ HAREKETE GEÇİRDİLER"
Patlamaların bir halk ayaklanması süsü verilmiş dış müdahale olduğunu savunan Esat Arslan, bölgedeki iç dinamiklerin nasıl tetiklendiğini şu sözlerle anlattı:
"Daha önce de gördüğümüz gibi efendim, özellikle muhalefetin sesi olarak gelerek şimdi belirli olan bir plan dahilinde, aynen İran’da da gördüğümüz gibi harekete geçirdiğini görüyoruz. Yani bunların bu tamamıyla Amerika taraftarı olan ve de zamanı gelince efendim patlatmaları yapması gereken kendi iç sinerjisi dediğim, yani Amerikan taraftarı olarak ifade edelim, bunların hareketlerini görüyoruz."
STRATEJİK DOKTRİNLER SAVAŞI: MONROE VE DONROE
Saldırıların jeopolitik bir mesaj taşıdığını belirten Arslan, ABD’nin yeni dönem stratejisindeki "Arka Bahçe" vurgusuna değindi:
"Bu bir jeopolitik mesajdır. Servisler savaşı dediğimiz bir savaş içerisindeyiz. Trump yeni stratejisinde Rusya ve Çin tehdidini durdurmayı değil, kendi Batı yarımküresine hakim olmayı düşünüyor. Yani savaştan ders alması lazım. Çünkü aslında ABD’nin Venezuela’da yaptığı, Güney Amerika’ya aynen Monroe Doktrini gibi, bugün Amerika’da çok tartışılan Donroe Doktrini gibi doktrinler tartışılıyor."
"MİLİTANLAR SEMPATİZAN KAZANDIRMAZ"
Soruşturmanın ve olayların gidişatına dair önemli bir saptamada bulunan Prof. Dr. Esat Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Amerika Birleşik Devletleri ve muhalefet taraftarlarının, özellikle bunları biz üç kısma ayırırız, militan seviyesindeki kişilerin ortaya koyacağı bu eylemler... Bu militanlar ve dirijanlar sempatizan kazandırmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bu durum daha çok safların sıklaştırılmasına yardım eden bir pozisyonu doğuracaktır diye düşünüyorum."
PATLAMAYA DAİR FLAŞ İDDİA
Yerel basının iddiasına göre ABD, Venezuela'ya havadan ve denizden tam ölçekli bir saldırı başlattı. Yüzlerce seyir füzesinin başkentteki hedefleri vurduğu öne sürüldü.
CARACAS'TA ŞİDDETLİ PATLAMA
Fransa merkezli haber ajansı AFP, Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehirden duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor. Patlamanın nedenine dair yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.
ABD-VENEZUELA GERİLİMİ
ABD'nin Karayipler'de uyuşturucu örgütlerine ait olduğunu ileri sürdüğü teknelere yönelik saldırıları ile Başkan Donald Trump’ın Venezuela'yı işgal etmekle tehdit etmesi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.
Bu gelişmelere karşılık Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 4.5 milyon kişilik milis gücünü harekete geçirme mesajı vermesi, Latin Amerika'yı son 5 ay içinde küresel siyasetin ve güvenlik tartışmalarının merkezine taşıdı. ABD, uyuşturucu taşıdığını iddia ederek Karayipler'de gemileri hedef aldı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir anlaşma müzakere etmek istemesi halinde ülkesinin buna hazır olduğunu söylemişti.
Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu'na konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Amerika'da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir tesisin vurulduğunu açıklamıştı.
Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, "Okudunuz mu gördünüz mü bilmiyorum. Teknelerin geldiği büyük bir tesis var. İki gece önce onu yıktık. Onları çok sert vurduk" ifadelerini kullanmıştı.
