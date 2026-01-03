CANLI | ABD'den Venezuela'ya peş peşe saldırılar! Ülkede olağanüstü hal ilan edildi

10:50 03 Ocak 2026

Bölgedeki son durumu ve Kolombiya cephesindeki sıcak gelişmeleri Anadolu Ajansı Muhabiri Sinan Doğan, A Haber canlı yayınında aktardı.

"Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hemen uyandırıldı ve jet hızıyla bir açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler ve Amerikan Devletleri Örgütü’nü (ADÖ) derhal toplantıya çağırdı. Zaten Kolombiya dün itibarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi oldu, bunu da hatırlatmakta fayda var. Ülke olarak hemen üzerlerine düşeni yapacaklarını ve sınır kenti Cucuta’da kapsamlı, geniş çaplı bir askeri önlem alınması çağrısında bulundu."

STRATEJİK NOKTALAR HEDEFTE: HAVA ÜSLERİ BOMBALANIYOR

Saldırının boyutu ve hedef alınan noktalar hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Doğan, Caracas semalarındaki dehşeti şöyle anlattı:

"Şu anda Venezuela’nın başkenti Caracas üzerinde ABD’ye ait savaş uçaklarının bombalama görüntüleri geliyor bize. Ancak tam olarak nereyi vurduğu, hasar nedir, can kaybı var mıdır; bunları henüz alabilmiş değiliz. Ancak az önce aldığımız bir habere göre Higore (phonetic) Havaalanı kapsamlı bir şekilde bombalanmış. Yani hava üslerinin vurulduğu haberleri geliyor. Bilgi almak için elimizden gelen tüm kaynakları kullanıyoruz."

SINIRDA OLAĞANÜSTÜ HAL: 2219 KİLOMETRELİK HATTA TEYAKKUZ

Latin Amerika genelinde güvenliğin en üst düzeye çıkarıldığını belirten Doğan, Kolombiya’nın da tehdit altında hissedebileceğine dikkat çekti:

"Biliyorsunuz ABD, geçtiğimiz günlerde Trump aracılığıyla Kolombiya’yı da üstü kapalı bir şekilde tehdit etmişti. Yani Kolombiya’da bombalanma ihtimalini göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla şu an güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Venezuela ile Kolombiya arasında 2219 kilometrelik bir kara sınırı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu durum son derece ciddi."

MADURO’NUN BARIŞ ÇAĞRISINA BOMBALI YANIT

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun saldırı öncesi verdiği sinyallere ve Trump ile olan tek görüşmesine değinen Sinan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün aslında Maduro yaptığı açıklamada Venezuela’nın saldırıya uğrayabileceği sinyallerini vermişti; 'Barış çağrısında bulunuyoruz' demişti. Gelebileceklerini hissetmiş olmalı ki dün Caracas caddelerinde diyalog çağrısında bulundu. Ancak anladığımız kadarıyla bu diyalog çağrısına Caracas’ın bombalanmasıyla şu an cevap veriliyor. Trump ile sadece bir kez görüştüğünü ve bunun da olumlu geçtiğini söylemişti ama tablo şu an tamamen değişti."

LATİN AMERİKA’DAN GELECEK TEPKİLER BEKLENİYOR

Bölge ülkelerinin saldırı sonrası takınacağı tavrın kritik olduğunu vurgulayan Doğan, "Şu an itibarıyla bilgi almaya çalışıyoruz. Burada herkes uyuyor ama zannedeyim 2-3 saat içerisinde diğer tüm ülkelerden olumlu ya da olumsuz bir tepki gelecektir" diyerek sürecin sıcaklığını koruduğunu belirtti.