Suriye’de ateşkes süresi uzatıldı! Terörist elebaşından saldırı tehdidi

Suriye’de SDG’ye verilen ateşkesin 15 gün uzatılmasına rağmen, teröristlerden anlaşmayı ihlal eden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Ateşkesin sahada fiilen geçerliliğini yitirdiği bu süreçte gerilim giderek tırmanırken, SDG sözde elebaşı Foza Yusuf’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yusuf, “Savaşa hazırlanıyoruz” mesajı vererek ateşkesi hedef alan tehditkâr ifadeler kullandı.

Suriye’de yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarına bağlanarak aktaran muhabirimiz Mehmet Geçgel, sahadaki duruma ilişkin son notları paylaştı.

Muhabirimiz Mehmet Geçgel'in aktardığı bilgiler şöyle:

"Suriye’de ilan edilen ateşkes sahada fiilen işlememeye başladı. YPG’li teröristlerin, ateşkesin geçerli olduğu dört günlük sürede de ihlallerini sürdürdüğü, son saatlerde ise saldırıların yeniden arttığı bildirildi.

Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, YPG’nin ateşkes anlaşmasını açık şekilde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamaya göre terör örgütü, Aynularab çevresindeki Suriye Arap Ordusu konuşlanma noktalarını FPV tipi 25’ten fazla intihar İHA’sıyla hedef aldı. Saldırılar sonucu orduya ait 4 askeri araç imha edildi.

Operasyon Komutanlığı, YPG’nin ayrıca M4 kara yolu ve çevresindeki köyleri defalarca hedef aldığını, bu saldırılarda bazı sivillerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, örgütün halkı hedef alan sistematik gözaltı uygulamalarını sürdürdüğü, Şeyhler köyü çevresindeki bazı ailelerin kuşatma altına alındığı ve çocukları gözaltına alma girişimlerinde bulunulduğu ifade edildi. Bu durumun sivillerle çatışmalara yol açtığı ve yaralanmaların yaşandığı kaydedildi.

Suriye Arap Ordusu, sivilleri ve askeri konuşlanma noktalarını hedef alan saldırılara karşı sahadaki tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ve gereken karşılığın verileceğini vurguladı.

Gün içinde Aynularab bölgesinde çatışmalar yaşanırken, YPG’li teröristlerin ihlallerinin özellikle bu hatta yoğunlaştığı bildirildi. Daha önce Sarrin hattında da sık sık ateşkes ihlallerinin yaşandığına dikkat çekildi. Gün içerisinde aşiret güçleri ile YPG’li teröristler arasında çatışmalar meydana geldi. Teröristlerin, aşiret güçlerinin bulunduğu bir köye ilerleme girişimi aşiretler tarafından püskürtüldü. Bazı noktalarda ise YPG’li teröristlerin köyleri terk etmesiyle bölgelerin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği öğrenildi.

Diğer bölgelerde de YPG’nin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Kamışlı’da teröristlerin mevzi kazdığı ve keskin nişancı yerleştirdiği, Haseke’nin dış mahallelerinde de benzer hazırlıkların yapıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Öte yandan ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack’ın, YPG’nin sözde elebaşlarından Foza Yusuf’u uyardığı öğrenildi. Barrack’ın, örgüte Suriye hükümetine boyun eğme çağrısında bulunduğu, ancak YPG’nin ABD’nin Suriye’den çekilmeyeceğini düşündüğü aktarıldı. Barrack’ın, “ABD desteği olmadan nasıl ayakta kalacaksınız?” sorusuna Foza Yusuf’un sert şekilde, “Bu bizim sorunumuz, sizin değil” yanıtını verdiği ifade edildi.

Sahada gerilim sürerken, insani yardımlar da bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Açılan iki insani koridor üzerinden yardımlar sevk edilirken, Türkiye’den Aynularab bölgesine 11 tır insani yardım gönderildi. Yardımlar arasında 50 ton un yüklü 5 tır, bebek bezi ve çeşitli insani malzemeler bulunuyor.

Ancak insani koridorların da YPG’li teröristlerin hedefi olduğu bildirildi. Saldırıların büyük bölümünün patlayıcı yüklü kamikaze dronlarla gerçekleştirildiği, zaman zaman bölgede çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, YPG’nin ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını sürdürdüğünü, özellikle sivillerin hedef alınmasının aşiretleri daha da öfkelendirdiğini vurguladı. Haseke genelinde gün içerisinde büyük çaplı bir çatışma yaşanmazken, Aynularab hattında gerilimin yüksek seyrettiği kaydedildi.