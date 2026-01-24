CANLI YAYIN

Suriye’de ateşkes süresi uzatıldı! Terörist elebaşından saldırı tehdidi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye’de ateşkes süresi uzatıldı! Terörist elebaşından saldırı tehdidi

Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu. Yeniden çatışma ihtimali mi doğacağı yoksa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, son noktayı Suriye hükümeti koydu. Yönetim, yaptığı açıklamayla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Öte yandan ateşkes sürerken, SDG elebaşı Foza Yusuf’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ateşkesi hedef alan Foza Yusuf, “Savaşa hazırlanıyoruz” ifadeleriyle tehditte bulundu.

Suriye hükümetinin, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon ve Haseke'nin geleceğine ilişkin tanıdığı 4 günlük süre doldu. Bölgedeki gelişmeler merak konusu olurken, Suriye Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre YPG ile ateşkes 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 gün uzatıldı.

İŞTE 24-16 OCAK TARİHLERİNDE SURİYE'DE YAŞANANLAR...

CANLI ANLATIM

> 02:12
26 Ocak 2026

İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞMASI İÇİN ONAYLAR VERİLDİ

Suriye'nin Aynularab kentinde çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına gerekli tüm onayların verildiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Aynularab'da faaliyet göstermek isteyen BM'ye bağlı yardım kuruluşlarına gerekli tüm izin ve kolaylıkların sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Aynularab kentinde faaliyet göstermek isteyen BM yardım kuruluşlarına gerekli tüm onayları ve imkanları sağladık ve yardım konvoylarının diğer taraftan (terör örgütü YPG) girişinin engellenmeyeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da dün, Suriye'deki Aynularab kentinde çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep'ten 6 tır insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurmuştu. 

> 02:10
26 Ocak 2026

AYN EL-ARAB'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de SDG'nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Ayn el-Arab'ta çatışmaların arttığını aşiret üyelerinin Suriye ordusuna destek verdiğini belirtti.

Geçgel; "Suriye ordusu Şeyhler kasabasına doğru ilerlerken YPG'li teröristlerin bölgeden kaçtığını bildirdi. Suriye ordusu o noktalarda kontrolü sağladı. Ayn el-Arab'ta tansiyon giderek yükseldi. Çatışmalar devam ederken aşiretler Suriye ordusuna destek veriyor. İlk insani koridor açılırken bu koridor teröristlerin hedefi oldu. Haseke'nin dış hatlarına teröristler keskin nişancı yerleştirdi ve orda da çatışmalar devam ediyor. Ayn El-Arab'ta da saldırılar gerçekleşiyor." dedi. 

> 01:44
26 Ocak 2026

"İSRAİL'E SURİYE'DEN BİR KARIŞ TOPRAĞI BİLE VERMEYECEĞİZ"

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Dairesi Direktörü Muhammed Ahmet, İsrail ile bir anlaşma yapıldığı iddialarını reddederek, Suriye'nin toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini söyledi.

IKBY merkezli bir televizyon kanalına konuşan Ahmet, "İsrail ile Suriye topraklarının bir karışını bile teslim etme konusunda hiçbir anlaşma yapılmadı. İsrail'e Suriye'den bir karış toprağı bile vermeyeceğiz ve Suriye'nin her karışını geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin sözde özerk yönetimin Dışişlerinden sorumlu yetkililerinin İsrail'in müdahalesini talep ettiğine ilişkin iddialara da değinen Ahmet, "Düşman İsrail'i, Suriye'deki PKK örgütünün kurtarıcısı olarak arıyorlar. Tüm Suriye adına konuşuyorum, bu doğru değil." dedi.

Ahmet, "Şu ana kadar İsrail ile hiçbir anlaşmaya varılmadı." diyerek iddiaları bir kez daha yalanladı.

> 00:04
26 Ocak 2026

SDG ELEBAŞINDAN TEHDİT: “SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ”

Suriye’de SDG’ye verilen ateşkesin 15 gün uzatılmasına rağmen, teröristlerden anlaşmayı ihlal eden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Ateşkesin sahada fiilen geçerliliğini yitirdiği bu süreçte gerilim giderek tırmanırken, SDG sözde elebaşı Foza Yusuf’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yusuf, “Savaşa hazırlanıyoruz” mesajı vererek ateşkesi hedef alan tehditkâr ifadeler kullandı.

Suriye’de yaşanan son gelişmeleri A Haber ekranlarına bağlanarak aktaran muhabirimiz Mehmet Geçgel, sahadaki duruma ilişkin son notları paylaştı.

SDG ELEBAŞINDAN TEHDİT: “SAVAŞA HAZIRLANIYORUZ”

Muhabirimiz Mehmet Geçgel'in aktardığı bilgiler şöyle:

"Suriye’de ilan edilen ateşkes sahada fiilen işlememeye başladı. YPG’li teröristlerin, ateşkesin geçerli olduğu dört günlük sürede de ihlallerini sürdürdüğü, son saatlerde ise saldırıların yeniden arttığı bildirildi.

Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, YPG’nin ateşkes anlaşmasını açık şekilde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamaya göre terör örgütü, Aynularab çevresindeki Suriye Arap Ordusu konuşlanma noktalarını FPV tipi 25’ten fazla intihar İHA’sıyla hedef aldı. Saldırılar sonucu orduya ait 4 askeri araç imha edildi.

Operasyon Komutanlığı, YPG’nin ayrıca M4 kara yolu ve çevresindeki köyleri defalarca hedef aldığını, bu saldırılarda bazı sivillerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada, örgütün halkı hedef alan sistematik gözaltı uygulamalarını sürdürdüğü, Şeyhler köyü çevresindeki bazı ailelerin kuşatma altına alındığı ve çocukları gözaltına alma girişimlerinde bulunulduğu ifade edildi. Bu durumun sivillerle çatışmalara yol açtığı ve yaralanmaların yaşandığı kaydedildi.

Suriye Arap Ordusu, sivilleri ve askeri konuşlanma noktalarını hedef alan saldırılara karşı sahadaki tüm seçeneklerin değerlendirildiğini ve gereken karşılığın verileceğini vurguladı.

Gün içinde Aynularab bölgesinde çatışmalar yaşanırken, YPG’li teröristlerin ihlallerinin özellikle bu hatta yoğunlaştığı bildirildi. Daha önce Sarrin hattında da sık sık ateşkes ihlallerinin yaşandığına dikkat çekildi. Gün içerisinde aşiret güçleri ile YPG’li teröristler arasında çatışmalar meydana geldi. Teröristlerin, aşiret güçlerinin bulunduğu bir köye ilerleme girişimi aşiretler tarafından püskürtüldü. Bazı noktalarda ise YPG’li teröristlerin köyleri terk etmesiyle bölgelerin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği öğrenildi.

Diğer bölgelerde de YPG’nin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Kamışlı’da teröristlerin mevzi kazdığı ve keskin nişancı yerleştirdiği, Haseke’nin dış mahallelerinde de benzer hazırlıkların yapıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Öte yandan ABD’nin Suriye Temsilcisi Tom Barrack’ın, YPG’nin sözde elebaşlarından Foza Yusuf’u uyardığı öğrenildi. Barrack’ın, örgüte Suriye hükümetine boyun eğme çağrısında bulunduğu, ancak YPG’nin ABD’nin Suriye’den çekilmeyeceğini düşündüğü aktarıldı. Barrack’ın, “ABD desteği olmadan nasıl ayakta kalacaksınız?” sorusuna Foza Yusuf’un sert şekilde, “Bu bizim sorunumuz, sizin değil” yanıtını verdiği ifade edildi.

Sahada gerilim sürerken, insani yardımlar da bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor. Açılan iki insani koridor üzerinden yardımlar sevk edilirken, Türkiye’den Aynularab bölgesine 11 tır insani yardım gönderildi. Yardımlar arasında 50 ton un yüklü 5 tır, bebek bezi ve çeşitli insani malzemeler bulunuyor.

Ancak insani koridorların da YPG’li teröristlerin hedefi olduğu bildirildi. Saldırıların büyük bölümünün patlayıcı yüklü kamikaze dronlarla gerçekleştirildiği, zaman zaman bölgede çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Yetkililer, YPG’nin ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını sürdürdüğünü, özellikle sivillerin hedef alınmasının aşiretleri daha da öfkelendirdiğini vurguladı. Haseke genelinde gün içerisinde büyük çaplı bir çatışma yaşanmazken, Aynularab hattında gerilimin yüksek seyrettiği kaydedildi.

> 23:28
25 Ocak 2026

“İHLALLERİN YAŞANDIĞI 3 BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ”

Suriye'nin Rakka kentinden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, terör örgütü YPG'nin ateşkesin daha ilk gününden ihlallere başladığını belirterek, Suriye ordusunun ihlallerin yaşandığı 3 bölgeyi daha terörden temizlediğini söyleyerek önemli açıklamalarda bulundu: 

“AYNEL ARAB BÖLGESİNDE YOĞUN ÇATIŞMA”

"Bölgede ateşkes var ama 15 günlük ateşkes uzatıldı ama YPG’li teröristler bu ateşkesi ihlal etmeye başladılar zaten ilk günden. Daha önce de 4 günlük bir süreyle ateşkes ilan edilmişti. Ateşkesten kısa bir süre sonra ihlaller başladı ve bu 4 günlük sürede onlarca kez ihlal gerçekleşti. Şimdi 15 gün süreli uzatıldı, yine ihlaller başladı. Tabii bunun yanı sıra iki insani koridor açılmış durumda insani malzemelerin o bölgelere ulaştırılması için. Türkiye’den de 11 tır dolusu insani malzeme Aynel Arab bölgesine gönderildi ve oradaki sivillere ulaştırılmaya başlandı bugün itibarıyla. Diğer yandan Haseke’ye de bir insani koridor açıldı, Tel Davut köyünden açıldı bu insani koridor. O noktadan ulaştırılacak. Tahliye koridoru değil, sadece insani malzemelerin ulaştırılması anlamında. Ama gün içerisinde çatışmalar vardı; özellikle Aynel Arab bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandı. Bunlardan da bahsetmek lazım.

SURİYE'DE İHLALLERİN YAŞANDIĞI 3 BÖLGE DAHA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

“İHLALLERİN YAŞANDIĞI 3 BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ"

Lafarge çimento tesisi yakınlarında, El Çelebi civarında Suriye ordusuyla YPG’li teröristler arasında, YPG’li teröristlerin saldırısı sonrasında çatışma başladı. Bunun yanı sıra aşiret güçleriyle yine Aynel Arab bölgesinde, Sarrin hattında çatışmalar yaşanıyordu. YPG’li teröristler aşiret güçlerinin bulunduğu noktayı o noktayı tekrar işgal etmeye çalıştılar ama aşiret güçleri de orada YPG’li teröristleri tekrar geri püskürttü ve orada bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Akşam saatlerinde de yine Aynel Arab bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Terörden temizlenen yeni bölgeler var; bunlar Kasımiye, Zor Mağar ve Tel Ahmar bölgeleri. O bölgelerde yine Suriye ordusunun kontrolüne geçmiş durumda. YPG’li teröristler Kasımiye, Zor Mağar ve Tel Ahmar bölgesinden saldırı girişiminde bulunurken Suriye ordusu da o saldırı girişimlerini bertaraf etmeye devam ediyordu ve teröristler o bölgeden de kaçtılar. Böylece orası da Suriye ordusunun kontrolüne geçmiş durumda.

“İHLALLER İLK GÜNDEN BAŞLADI”

Yerel kaynaklar örgütün bölgedeki yollara keskin nişancılar yerleştirdiği konusunda bilgiler verdi ve köyleri de özellikle abluka altına almış durumda YPG’li teröristler. Aynı zamanda Haseke’nin dış noktalarına da bir taraftan keskin nişancılar yerleştirildiği konusunda bilgiler olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan, ateşkes 15 gün süreyle devam edecek ama ilk günden zaten ihlaller başlamış durumda. Dün de biz ifade etmiştik; YPG’li teröristler bu ateşkesi ihlal edebilirler diye. Çünkü 4 günlük sürede de ihlaller başlamıştı ve bugün de aslında yine ihlaller başladığını ifade edelim."

> 22:31
25 Ocak 2026

YPG'DEN ATEŞKESE RAĞMEN İHA SALDIRISI

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye'de Halep kırsalı ile Sırrin beldesine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Suriye resmi ajansı SANA'da saldırılara ilişkin habere yer verildi. Haberde, terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri en az 15 kamikaze İHA ile hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların sivillere ait araçlar ile evlerde hasara yol açtığı, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.
 

> 16:48
25 Ocak 2026

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'DEN ATEŞKESİ İHLAL: 2 GENÇ KATLEDİLDİ

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü YPG'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

> 15:25
25 Ocak 2026

İKİ İNSANİ KORİDOR AÇILDI

Suriye ordusu yardım ve acil vakaların geçisi için Rakka-Haseeke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridorun devreye alındığını duyurdu.
> 13:18
25 Ocak 2026

SURİYE HÜKÜMETİ, AYNULARAB'A 24 ARAÇ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab'a 24 araçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

Halep Valiliği koordinesinde Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım malzemelerinden oluşan 24 araçlık konvoy Halep'ten yola çıktı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG ile geçici ateşkesinin 15 gün süre uzatılmasının ardından ateşkesin ilk gününde kış yardım malzemeleri Aynularab'a gönderildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Halep Vali Yardımcısı, Ferhat Korto, "Halep Valiliği koordinesinde Aynularap'ta bulunan kardeşlerimiz vatandaşlarımız akrabalarımız için 24 araçlık kış yardım malzemeleri hazırladık." dedi.

Karto, içerisinde gıda, hijyen, bebek malzemeleri, tıbbi ekipman ve ilaçların bulunduğu insani yardım konvoyunun Halep'ten yola çıktığını, Aynularab'a ulaştırılacağını belirtti.

HOL KAMPI'NA İLK GİREN A HABER EKİBİ OLDU
> 12:59
25 Ocak 2026

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İNSANİ KORİDOR AÇIKLAMASI

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG ile varılan ateşkesin 15 gün uzatılmasının ardından, Arap aşiretlerle birlikte bölgede insani koridor açılması için çalışmalara başlandığını duyurdu.

> 08:59
25 Ocak 2026

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TUTTUĞU 126 ÇOCUK SERBEST BIRAKILDI

Devlet televizyonu, Rakka ilinde bulunan ve DEAŞ mensuplarının tutulduğu El-Aktan Cezaevi’nden 18 yaş altı 126 tutuklunun serbest bırakıldığını duyurdu.

Suriye hükümeti, kuzeydeki bir cezaevinde tutulan en az 126 çocuğun serbest bırakıldığını açıkladı. Devlet medyasında yer alan haberlere göre söz konusu cezaevi, terör örgütü YPG/SDG ile yapılan bir anlaşma kapsamında hükümetin kontrolüne geçti.

Devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde, serbest bırakılan çocukları karşılamak için toplanan kalabalıklar yer aldı. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA ise cezaevinde hâlen tutulan diğer tutukluların isimlerini yayımlayarak, ailelerin internet üzerinden bilgi alabilmesini sağladı.

> 22:58
24 Ocak 2026

ATEŞKES UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, "Ateşkesin uzatılması ABD'nin IŞİD mahkumlarını SDG hapishanelerinde Irak'a transfer etme operasyonuna destek amacıyla yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
> 22:47
24 Ocak 2026

SURİYE: PKK PROVOKASYON PEŞİNDE

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği ve işkencelere başvurduğu belirtildi.

“YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor.“ denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.

İNSANİ KORİDOR AÇILACAK 


Açıklamada, YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edilerek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı anlatıldı.

Operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ordunun tüm Suriye toplumunu koruyan kalkan olacağı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini koruyacak ve tüm sınır ötesi terörist projelere karşı duracağı kaydedildi. 

> 22:03
24 Ocak 2026

"SDG'DEN NETLİK TALEP EDİYORUZ"

Suriye yönetimi, SDG’den sahadaki tutumuna ilişkin netlik talep ederken, Arap basını YPG’nin ABD’ye ateşkesin uzatılması yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı. Açıklamalar, bölgedeki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti.

 

 

 

 

> 21:04
24 Ocak 2026

SURİYE'DE YASA DIŞI GRUPLARIN SALDIRISINDA BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suveyda kentindeki yasa dışı grupların yeni saldırısında bir güvenlik görevlisi öldü.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suveyda vilayetinde yasa dışı grupların alıkoyduğu 3 vatandaşın kurtarılarak ailelerine teslim edildikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vatandaşların bir operasyonla kurtarıldıkları kaydedildi.

 

> 20:59
24 Ocak 2026

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Suriye medyası, "SDG ile ateşkes sona erdikten sonra Suriye hükümeti seçeneklerini değerlendiriyor." ifadelerine yer verdi. 

 

 

 

 

> 20:00
24 Ocak 2026

4 GÜNLÜK SÜRE DOLDU! ATEŞKES UZAYACAK MI?

Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre TSİ 20.00’de sona erdi.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölgedeki AA ekiplerinin aktardığına göre, cephe hattı olan Aynularab ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG nsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

> 19:16
24 Ocak 2026

SURİYE SDG'YE HASEKE'YE İLİŞKİN TANINAN SÜRENİN UZATILDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Suriye hükümeti, geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik yürütülen operasyonlarda elde edilen başarıların ardından terör örgütüne Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin tanınan istişare süresine yönelik açıklamada bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, 20.00’da son bulacak söz konusu sürenin dolmasına saatler kala taraflar arasındaki ateşkesin uzatıldığına ilişkin ortaya çeşitli iddialar atıldığını bildirdi. Ahmed, bu ifadelerin asılsız olduğunu vurgularken, SDG’nin zaman kazanmak amacıyla sürekli süre ve ateşkes talebinde bulunduğunu açıkladı. Suriye devletinin sunduğu tekliflere şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmediğini kaydeden Ahmed, aksine ateşkes ihlallerinin sürdüğünü vurguladı.


Ahmed ayrıca, ülkedeki tüm silahların Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulundurulması gerektiğini hatırlatırken, terör örgütü PKK unsurlarının Suriye topraklarına girişinin de uluslararası hukuk ve Suriye yasalarına aykırı olduğunun altını çizdi. Ahmed, bu ihlallerle hukuki çerçevede mücadele edileceğini söyledi.

DÖRT GÜNLÜK SÜRE VERİLMİŞTİ
Suriye Devlet Başkanlığı’ndan 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, SDG ile gerçekleştirilen görüşmelerde Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklarda ortak anlayışa varıldığı belirtilmişti. Yayımlanan bildiride, bölgelerin entegrasyon sürecine ilişkin detaylı bir plan oluşturulması amacıyla SDG yönetimine 4 günlük istişare süresi tanındığı bildirilmiş, taraflar arasında uzlaşmaya varılması durumunda Suriye ordusu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği aktarılmıştı. Birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı ifade edilirken, Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedilmişti.

#Şam #Haseke
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın