Suriye’de ateşkes süresi uzatıldı! Terörist elebaşından saldırı tehdidi
Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu. Yeniden çatışma ihtimali mi doğacağı yoksa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, son noktayı Suriye hükümeti koydu. Yönetim, yaptığı açıklamayla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Öte yandan ateşkes sürerken, SDG elebaşı Foza Yusuf’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ateşkesi hedef alan Foza Yusuf, “Savaşa hazırlanıyoruz” ifadeleriyle tehditte bulundu.
Suriye hükümetinin, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon ve Haseke'nin geleceğine ilişkin tanıdığı 4 günlük süre doldu. Bölgedeki gelişmeler merak konusu olurken, Suriye Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre YPG ile ateşkes 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 gün uzatıldı.
İŞTE 24-16 OCAK TARİHLERİNDE SURİYE'DE YAŞANANLAR...
CANLI ANLATIM
İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞMASI İÇİN ONAYLAR VERİLDİ
Suriye'nin Aynularab kentinde çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşlarına gerekli tüm onayların verildiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı, Aynularab'da faaliyet göstermek isteyen BM'ye bağlı yardım kuruluşlarına gerekli tüm izin ve kolaylıkların sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "Aynularab kentinde faaliyet göstermek isteyen BM yardım kuruluşlarına gerekli tüm onayları ve imkanları sağladık ve yardım konvoylarının diğer taraftan (terör örgütü YPG) girişinin engellenmeyeceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da dün, Suriye'deki Aynularab kentinde çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep'ten 6 tır insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurmuştu.
AYN EL-ARAB'TA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'de SDG'nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek Ayn el-Arab'ta çatışmaların arttığını aşiret üyelerinin Suriye ordusuna destek verdiğini belirtti.
Geçgel; "Suriye ordusu Şeyhler kasabasına doğru ilerlerken YPG'li teröristlerin bölgeden kaçtığını bildirdi. Suriye ordusu o noktalarda kontrolü sağladı. Ayn el-Arab'ta tansiyon giderek yükseldi. Çatışmalar devam ederken aşiretler Suriye ordusuna destek veriyor. İlk insani koridor açılırken bu koridor teröristlerin hedefi oldu. Haseke'nin dış hatlarına teröristler keskin nişancı yerleştirdi ve orda da çatışmalar devam ediyor. Ayn El-Arab'ta da saldırılar gerçekleşiyor." dedi.
"İSRAİL'E SURİYE'DEN BİR KARIŞ TOPRAĞI BİLE VERMEYECEĞİZ"
Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Dairesi Direktörü Muhammed Ahmet, İsrail ile bir anlaşma yapıldığı iddialarını reddederek, Suriye'nin toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini söyledi.
IKBY merkezli bir televizyon kanalına konuşan Ahmet, "İsrail ile Suriye topraklarının bir karışını bile teslim etme konusunda hiçbir anlaşma yapılmadı. İsrail'e Suriye'den bir karış toprağı bile vermeyeceğiz ve Suriye'nin her karışını geri alacağız." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG'nin sözde özerk yönetimin Dışişlerinden sorumlu yetkililerinin İsrail'in müdahalesini talep ettiğine ilişkin iddialara da değinen Ahmet, "Düşman İsrail'i, Suriye'deki PKK örgütünün kurtarıcısı olarak arıyorlar. Tüm Suriye adına konuşuyorum, bu doğru değil." dedi.
Ahmet, "Şu ana kadar İsrail ile hiçbir anlaşmaya varılmadı." diyerek iddiaları bir kez daha yalanladı.