Münbiç'e operasyon başlatıldı! Şehir merkezine girildi
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Özgürlük Şafağı Operasyon Odası kapsamında PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynaklarından gelen son bilgiye göre Münbiç’in merkezine girildi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Özgürlük Şafağı Operasyon Odası kapsamında PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatıldı.
BÖLGEDEN DAKİKA DAKİKA EN YENİ GELİŞMELER
SMO RUSYA-İRAN ORTAK ÜSSÜNÜ ELE GEÇİRDİ
Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç yakınlarındaki Al-Arimah'ta Rusya-İran ortak üssünü ele geçirdi.
YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINDA
SMO "Özgürlük Şafağı" operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmeye başlamış, harekat devam etmekle birlikte Münbiç'in yüzde 80'ni kontrol altına alınmıştır. YPG/PKK'ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in YPG/PKK'nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir.
HAPİSHANELERDEKİ KİŞİLER SERBEST
Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.
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