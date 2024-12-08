Münbiç'e operasyon başlatıldı! Şehir merkezine girildi

13:50 08 Aralık 2024

SMO "Özgürlük Şafağı" operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmeye başlamış, harekat devam etmekle birlikte Münbiç'in yüzde 80'ni kontrol altına alınmıştır. YPG/PKK'ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in YPG/PKK'nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir.