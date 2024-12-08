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Münbiç'e operasyon başlatıldı! Şehir merkezine girildi

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Giriş: 08.12.2024 13:04 Güncelleme: 08.12.2024 14:01
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Münbiç’e operasyon başlatıldı

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Özgürlük Şafağı Operasyon Odası kapsamında PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynaklarından gelen son bilgiye göre Münbiç’in merkezine girildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Özgürlük Şafağı Operasyon Odası kapsamında PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatıldı.

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14:01 08 Aralık 2024

SMO RUSYA-İRAN ORTAK ÜSSÜNÜ ELE GEÇİRDİ

Suriye Milli Ordusu güçleri, Münbiç yakınlarındaki Al-Arimah'ta Rusya-İran ortak üssünü ele geçirdi.

SMO RUSYA-İRAN ORTAK ÜSSÜNÜ ELE GEÇİRDİ
13:50 08 Aralık 2024

YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINDA

SMO "Özgürlük Şafağı" operasyonunu Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürmeye başlamış, harekat devam etmekle birlikte Münbiç'in yüzde 80'ni kontrol altına alınmıştır. YPG/PKK'ya karşı verilen mücadelede zafere çok az kalınmıştır. Münbiç'in YPG/PKK'nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir. Bütün örgüt unsurları bölgeden temizlenmektedir.

13:40 08 Aralık 2024

HAPİSHANELERDEKİ KİŞİLER SERBEST

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Halk, ilçe hapishanesinde örgüt tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.

 

13:30 08 Aralık 2024

2 BÖLGE KURTARILDI

Türk güvenlik kaynakları da operasyonu doğrularken Münbiç'in Ureyme beldesi ve Um Dadat köyü kurtarıldı.

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