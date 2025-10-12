CANLI | Gazze ateşkesinde kritik aşama! Esirler ne zaman serbest bırakılacak?

14:30 12 Ekim 2025

Wall Street Journal’ın özel haberine göre, Filistin direniş örgütü Hamas, elinde bulunan 20 canlı İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdi. Habere göre Hamas, bu mesajı Arap arabulucular aracılığıyla Siyonist işgal güçlerine iletti. Bu, Hamas’ın elinde kaç esirin hayatta olduğunu ilk kez resmen teyit etmesi anlamına geliyor.

Gazete, Hamas’ın mesajının, ağır bombardımanlar nedeniyle büyük oranda parçalanmış durumda olan örgütün esirleri bir araya getirmekte yaşadığı zorlukları da ortaya koyduğunu belirtti. Ancak aynı zamanda bu açıklama, esir takası sürecinin hızlanabileceğine işaret ediyor.

Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, “İsrail, tüm esirlerimizin derhal teslim alınması için hazırdır” dedi.

TRUMP’IN ARABULUCULUĞUNDA ANLAŞMA

Wall Street Journal’a göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda hafta sonu öncesinde varılan anlaşma kapsamında Hamas’ın elindeki tüm İsrailli esirleri serbest bırakması öngörülüyor.

İsrail istihbaratı, Gazze’de yaklaşık 20 kişinin hayatta olduğunu, 28 kadar esirin ise hayatını kaybettiğini değerlendiriyor. Hamas ise arabuluculara ve İsrail’e, bazı ölü esirlerin yerlerini bilmediğini ve bu nedenle Trump planında yer alan 72 saatlik teslim süresine tam olarak uyamayabileceğini bildirdi.

Siyonist işgal güçleri de Hamas’ın tüm cesetlerin yerini bilmediğini kabul etti. Haberde, kayıp esirlerin cesetlerini bulmak üzere çok uluslu bir ortak görev gücü kurulacağı; bu ekibin Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’dan temsilciler içereceği aktarıldı.

GAZZE’YE DEV İNSANİ YARDIM KONVOYU

Wall Street Journal, aynı gün Gazze’ye büyük ölçekli bir insani yardım sevkiyatının da hazırlandığını yazdı. Mısır Kızılayı, 400 tırdan oluşan ve 9 bin tondan fazla insani yardım taşıyan konvoyun Pazar günü Gazze’ye geçeceğini duyurdu. Yardımlar arasında gıda paketleri, un, yakıt, tıbbi malzemeler, çadırlar, battaniyeler ve seyyar tuvaletler bulunuyor.

SİYONİST REJİMİN YENİ PLANI: TÜNELLERİ YOK ETME OPERASYONU

Siyonist işgal güçlerinin Savunma Bakanı İsrael Katz, esirlerin serbest bırakılmasının ardından ordunun Gazze’nin altındaki geniş tünel ağını tamamen imha etmekte kararlı olduğunu söyledi. Katz, bunun “esirlerin dönüşünden sonraki en büyük zorluk” olacağını belirterek, bu sürecin ABD öncülüğünde kurulacak uluslararası yeniden inşa mekanizmasıyla koordineli yürütüleceğini ifade etti.

Wall Street Journal’a göre İsrail ordusu bugüne kadar Gazze altındaki yüzlerce kilometrelik tünel ağının yalnızca yüzde 30 ila 40’ını imha edebildi. Kalan tünellerin hedef alınması ise Gazze’deki yıkımı daha da artıracağı için uluslararası arenada büyük tartışmalara yol açması bekleniyor.