CANLI | Esir takasının 6. turu! Hamas serbest bırakılacak esirleri açıkladı | Gözler yarına çevrildi

16:32 14 Şubat 2025

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.

Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin arabulucularla Tel Aviv'e ulaştırıldığı" belirtildi.

Serbest bırakılacak esirlerin ailelerinin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Başbakanlık Basın Ofisi, yeni bir açıklama yayınlayarak, öncekinde "yazım hatası yapıldığı" iddia edildi.

"Bu liste İsrail'e ulaştı." yerine yanlışlıkla "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildiği savunuldu.

Hamas'ın yarın 3 esiri serbest bırakması halinde ateşkesin sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise yorum yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.

Trump'ın bu değerlendirmesinden sonra İsrail yönetiminden esir takasına ilişkin kafa karıştıran açıklamalar gelmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 11 Şubat'ta Hamas'ın cumartesi serbest bırakmasını istediği esirlerin sayısına ilişkin birbirinden farklı 3 ayrı açıklama yapmıştı.