CANLI | Esir takasının 6. turu! Hamas serbest bırakılacak esirleri açıkladı | Gözler yarına çevrildi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti. Yaşana gelişme sıcaklığını korurken gözler yarına çevrildi. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bildirildi.
Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada,19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimleri duyuruldu. İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
NETANYAHU ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO İLE GÖRÜŞECEK
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu-Rubio görüşmesinin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde yapılacağı belirtildi.
Görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edildi.
Yerel basındaki haberde, Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedildi.
Haberde, Netanyahu-Rubio görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.
HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASININ 6. TURUNDA 369 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK
Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, esir takasının altında turunda toplam 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı.
Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirlerden 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler olacağı kaydedildi.
SERBEST BIRAKILACAK 3 İSRAİLLİ ESİRİN İSMİ AÇIKLANMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı ve listenin "kabul edildiği" belirtilmişti.
Hamas, 10 Şubat'ta İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasının altıncı turunda esirlerin bırakılmasını askıya alındığını bildirmişti.
Dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, Hamas anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
NETANYAHU'NUN OFİSİ ESİR TAKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRDİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.
Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin arabulucularla Tel Aviv'e ulaştırıldığı" belirtildi.
Serbest bırakılacak esirlerin ailelerinin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildi.
Bu açıklamadan kısa süre sonra Başbakanlık Basın Ofisi, yeni bir açıklama yayınlayarak, öncekinde "yazım hatası yapıldığı" iddia edildi.
"Bu liste İsrail'e ulaştı." yerine yanlışlıkla "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildiği savunuldu.
Hamas'ın yarın 3 esiri serbest bırakması halinde ateşkesin sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise yorum yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.
Trump'ın bu değerlendirmesinden sonra İsrail yönetiminden esir takasına ilişkin kafa karıştıran açıklamalar gelmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, 11 Şubat'ta Hamas'ın cumartesi serbest bırakmasını istediği esirlerin sayısına ilişkin birbirinden farklı 3 ayrı açıklama yapmıştı.
HAMAS ESİR TAKASININ 6. TURUNDA SERBEST BIRAKILACAK 3 İSRAİLLİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
eri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.
Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.
HAMAS, ESİR TAKASINI ASKIYA ALMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.
Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
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