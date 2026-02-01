CANLI | Suriye'de kademeli entegrasyon bugün başlıyor! Suriye ordusu Haseke'de
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG ile Şam yönetimi arasındaki kapsamlı entegrasyon anlaşması bugün başladı. Anlaşma kapsamında Suriye ordusu Haseke'ye girdi. Terör örgütünden arındırılan binalar bayraklarla donatılırken A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'den son durumu aktardı.
Suriye'de terör örgütü PGD/SDG ile imzalanan entegrasyon anlaşması kapsamında ordu Haseke'ye girdi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
SURİYE ORDUSU HASEKE'DE: HALK SEVİNÇLE KARŞILADI
Şam hükümeti ile terör örgütü SDG arasında gerçekleştirilen entegrasyon anlaşması kapsamında ordu, Haseke'ye girdi. Suriye güvenlik güçlerini gören halk, onları sevinçle karşıladı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden ayrıntıları anlattı.
Suriye’de kritik bir eşik aşıldı. Kapsamlı ateşkesin ardından Suriye iç güvenlik güçleri Haseke kent merkezine girdi. Devlet kurumlarının entegrasyonu başlarken, YPG varlığı anlaşma kapsamında sona eriyor. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, siviller Suriye bayraklarıyla güvenlik güçlerini karşıladı.
İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ HASEKE’YE GİRDİ
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye iç güvenlik güçlerinin hazırlıklarını dün akşam saatlerinde tamamladığını belirterek, güçlerin sabah saatleri itibarıyla Haseke şehir merkezine giriş yaptığını, entegrasyon sürecinin de resmen başladığını söyledi. Geçgel, kapsamlı ateşkesin ardından kademeli entegrasyonun devreye alındığını belirterek, iç güvenlik güçlerinin şehirde faaliyetlerine başladığını aktardı.
DEVLET KURUMLARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR
Mehmet Geçgel, sözde özerk yönetim çatısı altında faaliyet gösteren tüm kurumların Suriye devleti bünyesine entegre edileceğini vurgulayarak, iç güvenlik güçlerinin bu süreci sahada yakından takip edeceğini ifade etti. Entegrasyon kapsamında kamu kurumları, eğitim yapıları ve yerel idari birimlerin Suriye hükümeti çatısı altına alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.
HASEKE VE KAMIŞLI’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Bölgede dikkat çeken bir diğer gelişme ise Haseke ve Kamışlı’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı oldu. Geçgel, sivillerin iç güvenlik güçlerini Suriye bayraklarıyla ve coşkuyla karşılamak üzere sokaklara çıktığını, YPG’nin bu görüntülerin oluşmasını engellemek amacıyla yasak kararı aldığını belirtti.
KONVOYLAR HALİNDE SEVKİYAT SÜRÜYOR
Haseke girişine yakın bir noktadan gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, iç güvenlik personelinin konvoylar ve otobüslerle bölgeye sevk edilmeye devam ettiğini, yol güzergahı boyunca askeri polisler tarafından kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.
SINIR KAPILARI VE HAVALİMANI DEVREDİLİYOR
Geçgel’in aktardığı bilgilere göre, Kamışlı Havalimanı, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devri için 10 günlük bir takvim belirlendi. Bu süre içinde söz konusu stratejik noktaların tamamen Şam yönetimine geçmesi bekleniyor.
YPG KONTROL NOKTALARINA DÖNEMEYECEK
Suriye hükümetinin net bir açıklama yaptığını vurgulayan Geçgel, Haseke girişine konuşlandırılan iç güvenlik personelinin bulundukları noktalardan çekilmeyeceğini, YPG’nin ise bu kontrol noktalarına bir daha dönmeyeceğinin ilan edildiğini söyledi. Bu gelişmeyle birlikte bölgede YPG varlığının fiilen sona erdiğini ifade etti.
MAYIN VE TUZAK TEMİZLİĞİ BAŞLIYOR
Haseke’ye giden yol güzergahında çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğunu aktaran Mehmet Geçgel, bu tuzakların Suriye ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla döşendiğini, temizleme çalışmalarının kısa sürede başlatılacağını kaydetti.
SİVİLLERDEN BAYRAKLI KARŞILAMA
İç güvenlik güçlerinin geçtiği köylerde sivillerin Suriye bayraklarıyla kutlamalar yaptığını belirten Geçgel, özellikle Esselemiye bölgesinde yoğun coşku yaşandığını, ancak şehir merkezlerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle benzer görüntülerin oluşmadığını söyledi.
ENTEGRASYON KADEMELİ OLARAK SÜRECEK
Son olarak Geçgel, Haseke’de ilk aşamada saha taraması ve inceleme yapılacağını, ardından iç güvenlik personelinin görevlerine başlayacağını, entegrasyon sürecinin ise kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.
SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİ HASEKE'YE GİRİŞ YAPTI
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yaptı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.
Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.
Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.
"KADEMELİ ENTEGRASYON SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR"
Suriye'de kapsamlı ateşkesin ilan edilmesinin ardından, bölgedeki dengeleri değiştirecek olan "kademeli entegrasyon" süreci bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Haseke ve Kamışlı hattındaki son gelişmeleri ve YPG'nin Suriye ordusuna katılma detaylarını aktardı.
"YPG ÜÇ TÜMEN HALİNDE SURİYE ORDUSUNA KATILACAK"
Bölgedeki askeri ve idari birleşmenin detaylarını paylaşan Mehmet Geçgel, şu ifadeleri kullandı: "Kapsamlı ateşkes ilan edildikten sonra buradaki günler artık sakin geçiyor. Yine sakin bir güne başladık ama gün içerisinde hareketlilik olacak. Zira İç Güvenlik Güçleri Haseke şehrine ardından da Kamışlı'ya girecek. Kapsamlı ateşkesin açıklanmasıyla birlikte kademeli entegrasyon süreci bugün başlıyor. YPG 3 tümen halinde Suriye ordusuna entegre olacak. Diğer yandan İç Güvenlik Güçleri Haseke ve Kamışlı şehrine girecek."
DEVLET KURUMLARI BİRLEŞTİRİLİYOR
Sözde özerk yönetime ait kurumların Suriye devlet çatısı altına gireceğini belirten Geçgel, sürecin işleyişini şöyle anlattı: "Buradaki sözde özerk yönetime ait o kurumların Suriye devlet kurumlarıyla entegre olması ve birleştirilmesi, yine Suriye devlet kurumları çatısı altında da faaliyetlerine devam etme süreci de İç Güvenlik Güçleri tarafından takip edilecek. Öte yandan ülkenin yeniden inşası çabalarının birleştirilmesi için de böyle bir kapsamlı ateşkes imzalanmış, kapsamlı bir anlaşma imzalandığını da ifade edelim."
HASEKE VE KAMIŞLI'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
İç Güvenlik Güçleri'nin şehirlere giriş yapacağını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Geçgel, şunları söyledi: "İlerleyen saatlerde, yani önümüzdeki saatlerde Haseke şehrine girişler gerçekleşecek önce, daha sonra da Kamışlı şehrine. 2 ve 3 Şubat'ta da bu kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda herhangi bir kargaşaya mahal verilmemesi amacıyla. Dün yine İç Güvenlik Güçleri'ne bağlı bir heyet özellikle Haseke şehrine gitmişti, bu noktada bir görüşme gerçekleştirdi."
PETROL SAHALARI VE SINIR KAPILARI 10 GÜN İÇİNDE DEVREDİLECEK
Geçgel, bölgedeki stratejik noktaların devir teslim takvimine dair şu bilgileri verdi: "Peki bundan sonra ne olacak? Bölgedeki sınır kapıları, kamu kurumları faaliyetlerini yürütecek ama Suriye devleti çatısı altında faaliyetlerini yürütecek. 10 gün içerisinde Kamışlı Havalimanı ve bölgedeki petrol sahalarıyla birlikte sınır kapılarının tamamı Suriye hükümetine devredilmesi bekleniyor. Özellikle Deyrizor hattında ve Şeddadi bölgesinde şu dakika itibarıyla hareketlilik var. O noktadan İç Güvenlik personelleri içeri girecek ve Haseke'ye girişler gerçekleşecek."
SÜRECİN ARKA PLANI
Ateşkes sürecinde yaşanan aksamalara da değinen Mehmet Geçgel, haberini şu özetle noktaladı: "Daha önce 18 Ocak'ta bir ateşkese varılmıştı ama 19 Ocak'ta ise YPG'nin ateşkese uymaması nedeniyle çatışmalar yeniden devam etmişti. 24 Ocak'ta da yine yapılan bir açıklamada entegrasyon süreci olacağı ifade edilip 4 gün süre verilmişti ve ardından da 24 Ocak'ta bu süre 15 gün süreye uzatılmış ve daha sonra da kapsamlı bir ateşkes yapıldı. İşte o entegrasyon süreci de artık bugün başlayacak."