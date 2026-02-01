CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Suriye'de kademeli entegrasyon bugün başlıyor! Suriye ordusu Haseke'de

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG ile Şam yönetimi arasındaki kapsamlı entegrasyon anlaşması bugün başladı. Anlaşma kapsamında Suriye ordusu Haseke'ye girdi. Terör örgütünden arındırılan binalar bayraklarla donatılırken A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'den son durumu aktardı.

Suriye'de terör örgütü PGD/SDG ile imzalanan entegrasyon anlaşması kapsamında ordu Haseke'ye girdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

> 16dk önce

SURİYE ORDUSU HASEKE'DE: HALK SEVİNÇLE KARŞILADI

Şam hükümeti ile terör örgütü SDG arasında gerçekleştirilen entegrasyon anlaşması kapsamında ordu, Haseke'ye girdi. Suriye güvenlik güçlerini gören halk, onları sevinçle karşıladı. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden ayrıntıları anlattı.

SURİYE ORDUSU HASEKE'DE

Suriye’de kritik bir eşik aşıldı. Kapsamlı ateşkesin ardından Suriye iç güvenlik güçleri Haseke kent merkezine girdi. Devlet kurumlarının entegrasyonu başlarken, YPG varlığı anlaşma kapsamında sona eriyor. Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, siviller Suriye bayraklarıyla güvenlik güçlerini karşıladı.

İÇ GÜVENLİK GÜÇLERİ HASEKE’YE GİRDİ

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye iç güvenlik güçlerinin hazırlıklarını dün akşam saatlerinde tamamladığını belirterek, güçlerin sabah saatleri itibarıyla Haseke şehir merkezine giriş yaptığını, entegrasyon sürecinin de resmen başladığını söyledi. Geçgel, kapsamlı ateşkesin ardından kademeli entegrasyonun devreye alındığını belirterek, iç güvenlik güçlerinin şehirde faaliyetlerine başladığını aktardı.

DEVLET KURUMLARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Mehmet Geçgel, sözde özerk yönetim çatısı altında faaliyet gösteren tüm kurumların Suriye devleti bünyesine entegre edileceğini vurgulayarak, iç güvenlik güçlerinin bu süreci sahada yakından takip edeceğini ifade etti. Entegrasyon kapsamında kamu kurumları, eğitim yapıları ve yerel idari birimlerin Suriye hükümeti çatısı altına alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

HASEKE VE KAMIŞLI’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bölgede dikkat çeken bir diğer gelişme ise Haseke ve Kamışlı’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı oldu. Geçgel, sivillerin iç güvenlik güçlerini Suriye bayraklarıyla ve coşkuyla karşılamak üzere sokaklara çıktığını, YPG’nin bu görüntülerin oluşmasını engellemek amacıyla yasak kararı aldığını belirtti.

KONVOYLAR HALİNDE SEVKİYAT SÜRÜYOR

Haseke girişine yakın bir noktadan gelişmeleri aktaran Mehmet Geçgel, iç güvenlik personelinin konvoylar ve otobüslerle bölgeye sevk edilmeye devam ettiğini, yol güzergahı boyunca askeri polisler tarafından kontrol noktaları oluşturulduğunu söyledi.

 

A Haber Ekran GörüntüsüA Haber Ekran Görüntüsü

SINIR KAPILARI VE HAVALİMANI DEVREDİLİYOR

Geçgel’in aktardığı bilgilere göre, Kamışlı Havalimanı, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devri için 10 günlük bir takvim belirlendi. Bu süre içinde söz konusu stratejik noktaların tamamen Şam yönetimine geçmesi bekleniyor.

YPG KONTROL NOKTALARINA DÖNEMEYECEK

Suriye hükümetinin net bir açıklama yaptığını vurgulayan Geçgel, Haseke girişine konuşlandırılan iç güvenlik personelinin bulundukları noktalardan çekilmeyeceğini, YPG’nin ise bu kontrol noktalarına bir daha dönmeyeceğinin ilan edildiğini söyledi. Bu gelişmeyle birlikte bölgede YPG varlığının fiilen sona erdiğini ifade etti.

 

A Haber Ekran GörüntüsüA Haber Ekran Görüntüsü

MAYIN VE TUZAK TEMİZLİĞİ BAŞLIYOR

Haseke’ye giden yol güzergahında çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğunu aktaran Mehmet Geçgel, bu tuzakların Suriye ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla döşendiğini, temizleme çalışmalarının kısa sürede başlatılacağını kaydetti.

SİVİLLERDEN BAYRAKLI KARŞILAMA

İç güvenlik güçlerinin geçtiği köylerde sivillerin Suriye bayraklarıyla kutlamalar yaptığını belirten Geçgel, özellikle Esselemiye bölgesinde yoğun coşku yaşandığını, ancak şehir merkezlerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle benzer görüntülerin oluşmadığını söyledi.

ENTEGRASYON KADEMELİ OLARAK SÜRECEK

Son olarak Geçgel, Haseke’de ilk aşamada saha taraması ve inceleme yapılacağını, ardından iç güvenlik personelinin görevlerine başlayacağını, entegrasyon sürecinin ise kademeli olarak devam edeceğini ifade etti.

 

> 55dk önce

SURİYE GÜVENLİK GÜÇLERİ HASEKE'YE GİRİŞ YAPTI

 Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

> 6 saat 4dk önce

"KADEMELİ ENTEGRASYON SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR"

Suriye'de kapsamlı ateşkesin ilan edilmesinin ardından, bölgedeki dengeleri değiştirecek olan "kademeli entegrasyon" süreci bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Haseke ve Kamışlı hattındaki son gelişmeleri ve YPG'nin Suriye ordusuna katılma detaylarını aktardı.

SURİYE’DE KADEMELİ ENTEGRASYON SÜRECİ BUGÜN BAŞLIYOR!

"YPG ÜÇ TÜMEN HALİNDE SURİYE ORDUSUNA KATILACAK"

Bölgedeki askeri ve idari birleşmenin detaylarını paylaşan Mehmet Geçgel, şu ifadeleri kullandı: "Kapsamlı ateşkes ilan edildikten sonra buradaki günler artık sakin geçiyor. Yine sakin bir güne başladık ama gün içerisinde hareketlilik olacak. Zira İç Güvenlik Güçleri Haseke şehrine ardından da Kamışlı'ya girecek. Kapsamlı ateşkesin açıklanmasıyla birlikte kademeli entegrasyon süreci bugün başlıyor. YPG 3 tümen halinde Suriye ordusuna entegre olacak. Diğer yandan İç Güvenlik Güçleri Haseke ve Kamışlı şehrine girecek."

DEVLET KURUMLARI BİRLEŞTİRİLİYOR

Sözde özerk yönetime ait kurumların Suriye devlet çatısı altına gireceğini belirten Geçgel, sürecin işleyişini şöyle anlattı: "Buradaki sözde özerk yönetime ait o kurumların Suriye devlet kurumlarıyla entegre olması ve birleştirilmesi, yine Suriye devlet kurumları çatısı altında da faaliyetlerine devam etme süreci de İç Güvenlik Güçleri tarafından takip edilecek. Öte yandan ülkenin yeniden inşası çabalarının birleştirilmesi için de böyle bir kapsamlı ateşkes imzalanmış, kapsamlı bir anlaşma imzalandığını da ifade edelim."

HASEKE VE KAMIŞLI'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İç Güvenlik Güçleri'nin şehirlere giriş yapacağını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade eden Geçgel, şunları söyledi: "İlerleyen saatlerde, yani önümüzdeki saatlerde Haseke şehrine girişler gerçekleşecek önce, daha sonra da Kamışlı şehrine. 2 ve 3 Şubat'ta da bu kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda herhangi bir kargaşaya mahal verilmemesi amacıyla. Dün yine İç Güvenlik Güçleri'ne bağlı bir heyet özellikle Haseke şehrine gitmişti, bu noktada bir görüşme gerçekleştirdi."

PETROL SAHALARI VE SINIR KAPILARI 10 GÜN İÇİNDE DEVREDİLECEK

Geçgel, bölgedeki stratejik noktaların devir teslim takvimine dair şu bilgileri verdi: "Peki bundan sonra ne olacak? Bölgedeki sınır kapıları, kamu kurumları faaliyetlerini yürütecek ama Suriye devleti çatısı altında faaliyetlerini yürütecek. 10 gün içerisinde Kamışlı Havalimanı ve bölgedeki petrol sahalarıyla birlikte sınır kapılarının tamamı Suriye hükümetine devredilmesi bekleniyor. Özellikle Deyrizor hattında ve Şeddadi bölgesinde şu dakika itibarıyla hareketlilik var. O noktadan İç Güvenlik personelleri içeri girecek ve Haseke'ye girişler gerçekleşecek."

SÜRECİN ARKA PLANI

Ateşkes sürecinde yaşanan aksamalara da değinen Mehmet Geçgel, haberini şu özetle noktaladı: "Daha önce 18 Ocak'ta bir ateşkese varılmıştı ama 19 Ocak'ta ise YPG'nin ateşkese uymaması nedeniyle çatışmalar yeniden devam etmişti. 24 Ocak'ta da yine yapılan bir açıklamada entegrasyon süreci olacağı ifade edilip 4 gün süre verilmişti ve ardından da 24 Ocak'ta bu süre 15 gün süreye uzatılmış ve daha sonra da kapsamlı bir ateşkes yapıldı. İşte o entegrasyon süreci de artık bugün başlayacak."

> 16 saat önce

SUVEYDA'DA ORDU VE SİLAHLI GRUPLAR ARASINDA ÇATIŞMA

Suriye güvenlik güçleri ile Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında ülkenin güneyindeki Suveyda bölgesinde çatışma yaşandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan haberde, yasa dışı silahlı grupların Suveyda bölgesinin batısındaki Mansura Köyü'ne sızma girişiminde bulunduğu ve güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.

Bu grupların, Suriye güçlerine ait güvenlik noktalarını havan mermileriyle hedef aldığı ifade edildi. Bölgedeki çatışmaların devam ettiği belirtilirken, yasa dışı silahlı gruplara dair detay verilmedi.

Öte yandan yerel kaynaklar, çatışmanın Suriye güçleriyle Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında yaşandığını aktardı.

Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Temmuz 2025'te yine Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı gruplar arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmış, bu çatışmalarda, İsrail, "dürzileri koruma bahanesiyle" Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.

> 20:59

HASEKE VALİSİ BELLİ OLDU

Kapsamlı ateşkesin ardından bölgede çatışmalar yerini diplomasiye bıraktı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgedeki kritik gelişmeleri ve kademeli entegrasyon sürecinin detaylarını aktardı.

HASEKE VALİSİ BELLİ OLDU!

HASEKE VALİSİ BELLİ OLDU

İdari yapılanmada en dikkat çeken gelişme ise Haseke Valiliği için belirlenen isim oldu. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, YPG, Haseke Valiliği görevi için Nurettin Ahmet'i önerdiğini belirterek "YPG Haseke Valiliği'ne Nurettin Ahmet'i önerdi ve Şam, 2014'ten bu yana YPG bünyesinde bulunan sözde Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmış olan Ahmet'in adaylığını onaylamış durumda. Ahmet'in de önümüzdeki günlerde Şam'a gideceği ifade edildi yapılan açıklamalar arasında." dedi.

AYN EL-ARAB'A GÜVENLİK GÜÇLERİ KONUŞLANDIRILACAK

Mehmet Geçgel'in aktardığına göre askeri ve asayiş boyutuyla entegrasyon planı kapsamında, bölgede üç yeni tümen oluşturulacak ve bu birimlerden biri özellikle Ayn el-Arab bölgesinde konuşlandırılacak. Pazartesi sabahı itibarıyla yaklaşık 250 personelden oluşan iç güvenlik gücü, Deyrizor üzerinden hareket ederek Haseke vilayetine giriş yapacak. Bu güçler, sadece asayişi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yerel kurumların Suriye hükümetine entegrasyonunu ve ağır silahların teslimi sürecini bizzat denetleyip takip edecek.

Geçgel, Halep İç Güvenlik Komutanı Albay Muhammed Abdülgani başkanlığındaki heyetin Ayn el-Arab'a giderek teknik hazırlıkları tamamlamak üzere YPG temsilcileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini aktararak Abdülgani'nin açıklamasında güvenlik güçlerinin anlaşma sonrası durumları düzenlemek ve intikal sürecini hızlandırmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Son üç gündür herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı bölgede, yarın sabah başlayacak büyük intikal öncesi tam bir sessizlik hakim.

Sürecin başlamasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde hem askeri hem de idari yapının tamamen merkezi hükümete bağlanması hedefleniyor.

> 18:39

ŞAM YÖNETİMİ VE SDG'DEN ANLAŞMA

Suriye yönetiminin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptığı entegrasyon görüşmeleri sonuç verdi. SDG, Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre terör unsurları ön hatlardan çekilecek, hükümet güçleri Haseke ve Kamışlı'nın merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleriyle birleştirilecek.

A HABER ENTEGRASYONA HAZIRLANAN SURİYE'DE!

Anlaşma kapsamında askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin istikrarı güçlendirmek amacıyla Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesi planlanıyor.

SURİYE'DE YENİDEN İNŞADA STRATEJİK ADIM

Siyasi ve sivil idari alanda da köklü adımların atılacağı belirtilen anlaşma uyarınca "özerk yönetim" bünyesindeki kurumların Suriye devlet kurumlarına dahil edileceği ve mevcut sivil personelin devlet kadrolarına sabitleneceği aktarıldı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı, yasaların hakimiyetini tesis etmeyi ve bölgenin tam entegrasyonunu sağlamayı hedefleyen bu anlaşmanın taraflar arasındaki iş birliğini artırarak ülkenin yeniden inşası yolunda stratejik bir adım olduğu vurgulanıyor.

A HABER EKİBİ BÖLGEDEN SON DURUMU AKTARIYOR

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ve Kameraman Mehmet Ali Bağ Suriye'den son gelişmeleri aktardı. Kademeli entegrasyonun yarın itibarıyla başlayacağını aktaran Mehmet Geçgel iç güvenlik güçlerinin yarın itibarıyla Haseke şehrine gireceğini ve ardından da Kamışlı'ya giriş yapılacak ve burada bölgede güvenliği iç güvenlik güçleri sağlayacağını belirtti. Bu kademeli entegrasyonla birlikte bölgede üç tümen oluşturulacağını vurgulayan Geçgel Yine Ayn el-Arab bölgesinde oluşturulacak tümen ise Halep Valiliği'ne bağlı bir tugaya bağlanacağını söyledi.


Bölgedeki kamu kurumlarının tamamı Suriye hükümeti tarafından devralınacağını ve Suriye hükümetine entegre olacağını ifade eden Geçgel "Diğer yandan o bölgedeki bulunan özellikle Kürt çalışanlar da iş yerlerinde çalışmalarına devam edecek ama kurumlar Suriye hükümetinin çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Sınır kapıları ve yine Kamışlı Havalimanı da Suriye hükümeti tarafından 10 gün içerisinde devralınacağı yapılan açıklamada ifade edilmişti." dedi.

Önceki günlerin de sakin geçtiğini aktaran A Haber Muhabiri, ateşkesin ilan edilmesinin ardından bölgede genel olarak sakinliğini koruduğunu aktardı.

"Bulunduğumuz bölge de aslında çok önemli; tabii YPG yıllarca bu bölgeleri işgal etti, arkasındaysa kilometrelerce uzunlukta her yerden, her noktadan, her köyden açılan tüneller bıraktı. Şu an neredeyiz, oldukça aslında önemli bir noktadayız. Hemen etrafımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte ekranlara getireceğiz; bakın karşıda önce Karakozak Köprüsü bulunuyor." şeklinde konuşan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel şöyle devam etti:

MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI HALA DEVAM EDİYOR

Bu köprüyü anlatmak istiyorum zira teröristler, YPG'li teröristler bu noktadan çekilirken köprünün her yerine el yapımı patlayıcı ve mayınlar yerleştirmiş, bir kısmını da yıkmışlardı. İşte köprünün üzerinde o toprak dolgunun ardından bu noktaya ulaşılabiliyor. Burası Sarrin, Sarrin bölgesindeyiz bizler şu an. Hemen karşımızda Karakozak Köyü bulunuyor. Karakozak Köyü'nde de Süleyman Şah Türbesi'nin arsası bulunuyor. Bulunduğumuz noktaya kadar da birçok yerde de mayınlı araziler bulunuyordu.

Burada köy, Karakozak Köyü'nün hemen karşısındaki bir köy ama bu köyün altı da tamamen teröristler tarafından oyulmuş durumda. Hemen yanımda bir tünel girişi var, ekranlara getirecek kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bay. İşte bu tüneller metrelerce uzunlukta; hemen karşıdaki dağları da ekranlara getirecek, her noktadan çıkışlar yapılmış. Yani şu toprakları gördüğünüz alanın her noktasından YPG'li teröristler tarafından tünellerin çıkışı yapılmış durumda. Sadece köylerde ve kırsal alanda değil, bunun yanı sıra şehir merkezlerinin altında dahi tüneller ve sözde karargâhlar bulunuyor. Çöl bölgesine dahi teröristler yer altı hapishaneleri, toprağın altına yer altı hapishaneleri ve o sözde karargâhlarını inşa etti. Bunların hala tarama faaliyetleri ise devam ediyor. Tabii bir taraftan entegrasyon konuşuluyor, diğer taraftan da buradaki askerler, askeri birlikler hala tünelleri tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor ki daha da vakit alacağı da burada belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.

ABDİ VE YPG'NİN SÖZDE ÜST İSİMLERİ ÇAKIŞTI

Bölgedeki Karakozak köyünün de YPG'li teröristler taraefından yıllarca işgal edildiğini, Orada Süleyman Şah Türbesi'nin arazisi bulunduğunu ve, Şah Fırat Operasyonu'yla bu bölgeden taşındığını belirten Gçgel "Etrafında hala mayın temizleme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etmemiz gerekir. Zaman zaman bu entegrasyonla ilgili yine YPG elebaşı Mazlum Abdi entegrasyona uyacağını ve anlaşmaya uyacağını ifade etse de onun daha altında bulunan sözde o üst düzey liderlerse, YPG'nin sözde üst düzey liderleri sivri açıklamalar yapmaya başladı. Geride bıraktığımız iki gün içerisinde bu yönde açıklamalar var ama Suriye hükümeti entegrasyonun yarın itibarıyla başlayacağını, kademeli bir entegrasyon gerçekleştireceğini ifade etti." dedi.

Bölgedeki köylerde tarama faaliyetleri gerçekleştirildiğini ve güvenlik güçlerinin özellikle evlerin altlarına sık sık baktığını, bu tünellerin içerisinden ilerleyerek tünellerin nereye gittiğini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Geçgel askeri yetkililerin A Haber'e açıklamasında bölgenini çok karışık bir yapı olduğunu paylaştığını belirterek "Hala bazılarında çok sayıda tuzaklama olduğu da verilen bilgiler arasında. Bu sebeple de bunun biraz daha zaman alacağı ifade edildi." ifadelerini kullandı.

Entegrasyonla ilgili de iki tarafın askeri ve idari unsurlarının kademeli entegrasyonunu içeriyor. YPG'nin içerisindeki birimlerin Suriye devlet yapıları altında yeniden düzenleneceğini ve yerel sivil yönetimler merkezinin devlet kurumlarıyla birleştirileceğini belirten A Haber Muhabiri "Yani sözde özerk bölge olarak ilan edilen kurumlarsa Suriye hükümeti çatısı altında birleştirilecek, bunu da ifade edelim. Yerinden edilen sivillerin kendi bölgelerine dönmeleri için çalışmalar gerçekleştirilecek. Bölgedeki Kürt toplumunun da medeni ve eğitim hakları da aynı şekilde Suriye hükümeti tarafından verilecek. Daha önce de zaten 18 Ocak'ta yapılan 14 maddelik mutabakat vardı, bu mutabakatı desteklemek amacıyla kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. Yani 14 maddelik mutabakat hala geçerliliğini sürdürüyor." dedi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KAMIŞLI'YA DOĞRU İLERLEYECEK

Yarın iç güvenlik güçlerinin Haseke şehrinden Kamışlı'ya doğru ilerlemesinin beklendiğini belirten Geçgel, "Bu oldukça önemli çünkü o noktada kamu güvenliği sağlamak amacıyla iç güvenlik güçleri girecek ve ardından da Suriye ordusunun da bölgeden çekileceği ifade edildi ama Haseke ve Kamışlı'nın giriş noktalarına Suriye ordusu da o noktada sadece duracak, şehir merkezlerine girmeyecek ve yine köylere de girmeyecek; bunu ifade edelim." şeklinde konuştu.

Köylerde hala bu tarama faaliyetleri sürdüğünü, iç güvenlik güçleri hala bu noktada çalışmalarını gerçekleşirken Geçgel özellikle YPG'den temizlenmiş birçok noktada çok sayıda askeri birliğin olduğunu ve bu noktadaki iç güvenlik güçlerinin de tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

Sarrin bölgesinde de yine çok sayıda tünel tespit edilmiş durumda, bu tünellerde de tarama faaliyetleri devam ediyor. Yarın entegrasyon süreci başlıyor, yarın oldukça önemli bir gün. YPG'nin Suriye hükümetine entegre olması ve ardından da bölgedeki kurumların Suriye hükümetine devredilmesi, sınır kapıları ve petrol sahaları, bir de Kamışlı Havalimanı'nın 10 gün içerisinde Suriye hükümetine devredilmesi ve artık Suriye hükümeti tarafından buralarda faaliyet gerçekleştirilmesi de bekleniyor. Diğer noktalardaki petrol sahalarında bir taraftan inceleme yapılırken diğer yandan da Suriye hükümeti buradan artık meyvelerini almaya başladı ve elde edilen petrolse işlemeye gönderildi.

