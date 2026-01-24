CANLI YAYIN

CANLI | Suriye yönetiminden açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu. Yeniden çatışma mı yoksa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, son noktayı Suriye hükümeti koydu. Yönetim, yaptığı son açıklamayla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Suriye hükümetinin, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon ve Haseke'nin geleceğine ilişkin tanıdığı 4 günlük süre doldu. Bölgedeki gelişmeler merak konusu olurken, Suriye Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre YPG ile ateşkes 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 gün uzatıldı.

Ateşkesin uzaltıdığı yönündeki iddialara Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydığını belirtti.

> 22:58
24 Ocak 2026

ATEŞKES UZATILDI

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, "Ateşkesin uzatılması ABD'nin IŞİD mahkumlarını SDG hapishanelerinde Irak'a transfer etme operasyonuna destek amacıyla yapılmıştır." dedi
> 22:47
24 Ocak 2026

SURİYE: PKK PROVOKASYON PEŞİNDE

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği ve işkencelere başvurduğu belirtildi.

“YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor.“ denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.

İNSANİ KORİDOR AÇILACAK 


Açıklamada, YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edilerek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı anlatıldı.

Operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ordunun tüm Suriye toplumunu koruyan kalkan olacağı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini koruyacak ve tüm sınır ötesi terörist projelere karşı duracağı kaydedildi. 

> 22:03
24 Ocak 2026

"SDG'DEN NETLİK TALEP EDİYORUZ"

Suriye yönetimi, SDG’den sahadaki tutumuna ilişkin netlik talep ederken, Arap basını YPG’nin ABD’ye ateşkesin uzatılması yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı. Açıklamalar, bölgedeki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti.

 

 

 

 

> 21:04
24 Ocak 2026

SURİYE'DE YASA DIŞI GRUPLARIN SALDIRISINDA BİR GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'nin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suveyda kentindeki yasa dışı grupların yeni saldırısında bir güvenlik görevlisi öldü.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Suveyda vilayetinde yasa dışı grupların alıkoyduğu 3 vatandaşın kurtarılarak ailelerine teslim edildikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu vatandaşların bir operasyonla kurtarıldıkları kaydedildi.

 

> 20:59
24 Ocak 2026

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Suriye medyası, "SDG ile ateşkes sona erdikten sonra Suriye hükümeti seçeneklerini değerlendiriyor." ifadelerine yer verdi. 

 

 

 

 

> 20:00
24 Ocak 2026

4 GÜNLÜK SÜRE DOLDU! ATEŞKES UZAYACAK MI?

Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre TSİ 20.00’de sona erdi.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölgedeki AA ekiplerinin aktardığına göre, cephe hattı olan Aynularab ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG nsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

> 19:16
24 Ocak 2026

SURİYE SDG'YE HASEKE'YE İLİŞKİN TANINAN SÜRENİN UZATILDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Suriye hükümeti, geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik yürütülen operasyonlarda elde edilen başarıların ardından terör örgütüne Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin tanınan istişare süresine yönelik açıklamada bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Genel Müdürü Muhammed Taha el Ahmed, 20.00’da son bulacak söz konusu sürenin dolmasına saatler kala taraflar arasındaki ateşkesin uzatıldığına ilişkin ortaya çeşitli iddialar atıldığını bildirdi. Ahmed, bu ifadelerin asılsız olduğunu vurgularken, SDG’nin zaman kazanmak amacıyla sürekli süre ve ateşkes talebinde bulunduğunu açıkladı. Suriye devletinin sunduğu tekliflere şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmediğini kaydeden Ahmed, aksine ateşkes ihlallerinin sürdüğünü vurguladı.


Ahmed ayrıca, ülkedeki tüm silahların Suriye Savunma Bakanlığı ve Suriye İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulundurulması gerektiğini hatırlatırken, terör örgütü PKK unsurlarının Suriye topraklarına girişinin de uluslararası hukuk ve Suriye yasalarına aykırı olduğunun altını çizdi. Ahmed, bu ihlallerle hukuki çerçevede mücadele edileceğini söyledi.

DÖRT GÜNLÜK SÜRE VERİLMİŞTİ
Suriye Devlet Başkanlığı’ndan 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, SDG ile gerçekleştirilen görüşmelerde Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin çeşitli başlıklarda ortak anlayışa varıldığı belirtilmişti. Yayımlanan bildiride, bölgelerin entegrasyon sürecine ilişkin detaylı bir plan oluşturulması amacıyla SDG yönetimine 4 günlük istişare süresi tanındığı bildirilmiş, taraflar arasında uzlaşmaya varılması durumunda Suriye ordusu birliklerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği aktarılmıştı. Birliklerin şehirlerin dış hatlarında konuşlanacağı ifade edilirken, Kamışlı da dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedilmişti.

