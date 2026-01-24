CANLI | Suriye yönetiminden açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu. Yeniden çatışma mı yoksa ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, son noktayı Suriye hükümeti koydu. Yönetim, yaptığı son açıklamayla ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Suriye hükümetinin, PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon ve Haseke'nin geleceğine ilişkin tanıdığı 4 günlük süre doldu. Bölgedeki gelişmeler merak konusu olurken, Suriye Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre YPG ile ateşkes 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 gün uzatıldı.
Ateşkesin uzaltıdığı yönündeki iddialara Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydığını belirtti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
CANLI ANLATIM
ATEŞKES UZATILDI
SURİYE: PKK PROVOKASYON PEŞİNDE
Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi.
Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin, işgalindeki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak zorla yerinden ettiği ve işkencelere başvurduğu belirtildi.
“YPG, Kandil dağlarından Haseke vilayetine takviye olarak PKK'lı terörist militanlar getiriyor.“ denilen açıklamada, terör örgütü YPG'nin Suriye devleti aleyhindeki provokasyonlarına son vermesi ve asılsız kurgulanmış görüntüleri yaymaması çağrısında bulunuldu.
İNSANİ KORİDOR AÇILACAK
Açıklamada, YPG'nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edilerek, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı anlatıldı.
Operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, ordunun tüm Suriye toplumunu koruyan kalkan olacağı, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini koruyacak ve tüm sınır ötesi terörist projelere karşı duracağı kaydedildi.
"SDG'DEN NETLİK TALEP EDİYORUZ"
Suriye yönetimi, SDG’den sahadaki tutumuna ilişkin netlik talep ederken, Arap basını YPG’nin ABD’ye ateşkesin uzatılması yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı. Açıklamalar, bölgedeki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti.