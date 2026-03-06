CANLI YAYIN

CANLI | Orta Doğu'da savaşın 7'inci günü! ABD Başkanı Trump: Teslim olun / İran: Ateşkes yapmayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Orta Doğu'da savaşın 7'inci günü! ABD Başkanı Trump: Teslim olun / İran: Ateşkes yapmayacağız

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşta Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerindeki ABD ve İngiliz üslerine misilleme saldırılarında bulundu. Trump İran'ın yeni lideri olacağı iddia edilen Hamaney'in oğluna ilişkin "Mücteba Hamaney kabul edilemez. Yeni lideri ben belirleyeceğim" dedi. Trump ayrıca İran'ın koşulsuz teslim olması gerektiğini vurgularken "İran'ı yeniden büyük yapalım" dedi. İran'dan ise "Hiçbir şekilde ateşkes ilan etmeyeceğiz" açıklaması geldi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılarda ülkenin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürülmesiyle Orta Doğu yeni bir krize sürüklendi.

İran'a yönelik saldırıların ardından Hizbullah, Tel Aviv yönetimine savaş açarken diğer yandan İsrail ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alıyor.

22:57

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran füzelerini Tel Aviv'e ateşlemesinin ardından İsrail'de yeniden siren sesleri çalmaya başladı. 
22:45

İRAN: UÇAK GEMİSİNE FÜZE ATTIK

ABD'nin İsrail ordusu ile birlikte İran'a yönelik başlattığı savaş tarafların karşılıkları füze saldırıları ile devam ediyor. Son olarak İran'dan yapılan açıklamada ABD'ye ait uçak gemisine füze attıklarını duyurdu. Füzenin isabet edip etmediğine yönelik açıklama yapılmazken ABD'den yapılan bildiride füzenin durdurulduğu belirtildi. 
21:48

TEL AVİV SEMALARINDA SİREN SESLERİ

İran Devrim Muhafızlarından dün yapılan yoğun füze saldırısı sonrası yeni dalga başlatıldı. 
 

21:29

BEYAZ SARAY TARİH VERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'daki saldırıların 4-6 hafta sürebileceğini işaret etti. Leavitt, "İran'daki operasyonel ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar silah stokumuz var." diye konuştu.

 

21:21

BAĞDAT'TA ASKERİ ÜSSE SALDIRI

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üsse roket saldırısı düzenlendi. Üste, ABD'ye ait bir diplomatik merkezin de bulunduğu aktarıldı.

 

 

20:23

İRAN ORDUSU: DÜŞMANIN GÖZÜ KÖR EDİLDİ

İran ordusu, bölgede ABD ve İsrail'e ait erken uyarı radarlarının vurulmasının ardından "düşmanın gözünün kör olduğunu" ve İsrail'in savunma yeteneklerinin ciddi şekilde azaldığını bildirdi. İran'da savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Sahte Siyonist rejimin füze kalkanının radar sistemlerinin hedef alınmasıyla rejimin hava savunma yetenekleri ciddi şekilde azaltıldı ve işgal altındaki toprakların semaları İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının güçlü gürültüsü altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Düşmanların kötü gözlerinin kör edilmesi ve radarlarının imha edilmesi sayesinde saldırılar daha başarılı hale geldi." denildi. İran'ın, "ABD ve İsrail'e ait tüm kaynakları ve çıkarları hedef aldığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve bölge ülkelerine zarar gelmediğini önlemek için her türlü çabanın gösterildiği" ifade edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Katar'da ABD'ye ait üslerdeki radar sistemlerini imha ettiğini duyurmuştu. Uluslararası basında yayımlanan uydu görüntülerinde de ABD'nin bölgedeki üslerinde konuşlu radarların vurulduğu görülmüştü.

 

19:25

AB KOMİSYONU: İRAN'IN TÜRKİYE'YE İHA SALDIRILARINI KINIYORUZ

Sözcü Al Anouni günlük basın toplantısında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Al Anouni, "İran'ın Körfez'de, Türkiye'de ve Azerbaycan'da gerçekleşen ayrım gözetmeyen saldırılarını kınıyoruz." dedi.

Azerbaycan'da İHA'larla düzenlenen saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Al Anouni, "Bunlar İran tarafından daha da tırmandırılan bir duruma işaret ediyor ve savaşın Orta Doğu'nun ötesine yayılma olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

El Anouni ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile temasa geçerek AB'nin Azerbaycan hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini aktardı.

 NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

 

 

17:56

"HÜRMÜZ SORUNUNU ÇÖZDÜK"

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı sorununu çözdüklerini duyurdu.

Trump, "Hürmüz sorununu çözdük, Donanmalarını saf dışı bıraktık, İran’da da işler Venezuela'da olduğu gibi işleyecek. Savaşa 10 üzerinden 15 veriyorum. dedi. 

 

 

17:33

İRAN: HİÇBİR ŞEKİLDE ATEŞKES İLAN ETMEYECEĞİZ

 İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda ateşkes ilan etmeyeceklerini söyledi.

 

 

16:57

"İRAN'I YENİDEN BÜYÜK YAPALIM"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran'a yönelik paylaşımda bulundu. Trump, İran ile olası bir diplomasi masasının tek şartına dikkat çekerek, “İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak” ifadelerini kullandı.

Koşulsuz teslimiyetin ve yeni bir yönetimin belirlenmesinin ardından İran'ın yeniden inşa edileceğini aktaran Trump, “Bundan ve harika, kabul edilebilir bir liderin (veya liderlerin) seçilmesinden sonra, biz ve birçok harika, cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden döndürmek, ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Trump, paylaşımını kendi siyasi sloganına atıfta bulunarak, “İran'ın harika bir geleceği olacak. İran'ı Yeniden Harika Yapın (MIGA)” sözleriyle tamamladı.

16:33

ABD-İSRAİL İRAN'DA BİR İLKOKULU DAHA HEDEF ALDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da Nilüfer Meydanı'ndaki Şehit Hamedani İlkokulu'nun ABD ve İsrail saldırılarında hedef alındığını açıkladı.

"İRAN HALKINA NASIL YARDIM EDİYORLAR?"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bekayi, saldırı sonrası okul binasında meydana gelen hasarı gösteren bir görüntü paylaşarak, "ABD yönetimi İran halkına nasıl yardım ediyor? Bu da ABD ve İsrailli saldırganlar tarafından hedef alınan bir başka ilkokul" ifadelerini kullandı.

 

15:57

"TAHLİYE PLANIMIZ HAZIR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda "Vatandaşlarımızın tahliye planı hazır. Vatandaşlarımızın durumunu izliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
15:36

HAMANEY'İN KONUTU BÖYLE VURULDU

İsrail İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesine düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. İsrail ordusunun sanal medya hesabından, ABD ve İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı anlar paylaşıldı. Açıklamada “İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 savaş uçağı, Tahran'daki liderlik yerleşkesinin altına inşa edilen Ali Hamaney'in yer altı askeri sığınağını vurdu” ifadeleri kullanıldı.

HAMENEY'İN ÖLDÜĞÜ SALDIRI ANLARI KAMERADA! İSRAİL PAYLAŞTI
14:53

SEFERLER DURDURULDU

Uraloğlu: 5 ülkeye 9 Mart'a kadar uçuş iptali
13:19

AZERBAYCAN'DAN TAHLİYE KARARI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Başkonsolosluğu personelinin tahliye edileceğini bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bakan Bayramov, "Güvenlik nedeniyle İran'daki diplomatik misyonumuzun tam tahliyesi hususunda karar alındı. Tahran Büyükelçiliğimiz ve Tebriz Başkonsolosluğumuz personeli tahliye edilecek. İnsanlarımızın hayatını riske atamayız." ifadelerini kullandı.

İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına da değinen Bayramov, "İran, konunun araştırılacağını vadetti. Araştırmanın sonucu bekleyeceğiz, buna göre adım atacağız." dedi.

08:50

İRAN'DA YENİ LİDER HEYECANI

Tahran merkezli haber ajansı Tasnim, İran'ın yeni dini liderini bugün açıklayacağını öne sürdü.

KONSEY BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan İran'da geçici Liderlik Konseyi, yeni lider seçimine ilişkin programı yapmak için 4'üncü kez bir araya geldi.

İran devlet televizyonuna göre, toplantıya son gelişmeler hakkında bilgi vermek için Ulusla Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de katıldı.

PLANLAMA YAPILDI

Dördüncüsü düzenlenen geçici Liderlik Konseyi toplantısında, lider seçimi için Uzmanlar Meclisi’nin toplanması ve gelecekteki liderin tanıtımına ilişkin planlama yapıldı.

08:44

SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHASINDA 4 FÜZE VE 5 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 4 füze ve 5 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin ve el-Harc ilinin doğusunda birer İHA'nın imha edildiği, el-Harc'ın doğusunda bir seyir füzesine müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Riyad bölgesinin doğusunda da 3 İHA'nın imha edildiği bilgisi verildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

06:05

SUUDİ ARABİSTAN: HAVA SAHASINDA 3 BALİSTİK FÜZE VE 2 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA'ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.


Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

06:04

KATAR, ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALAN İHA SALDIRISININ ÖNLENDİĞİNİ DUYURDU

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiği bildirildi.

İran, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Katar Savunma Bakanlığı, Doha'ya 40 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 10 bin personeli ile Orta Doğu'daki en büyük ABD üssü olarak bilinen El-Udeid Hava Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırının başarılı bir şekilde önlendiği ifade edildi. İHA'ların önlendiği anlar ise amatör kameralara yansıdı.

İRAN DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Katar Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, İran'ın ABD tarafından kullanılan El-Udeid Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığı bildirilmişti. Fırlatılan balistik füzelerden birinin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "İkinci füze ise El-Udeid Hava Üssü'ne isabet etmiş, olayda can kaybı yaşanmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı. ABD basını ise, Katar'ın düşürdüğü İran'a ait 2 adet Su-24 savaş uçağından birinin El-Udeid Hava Üssü'nü vurmasına 2 dakika kala engellendiğini bildirmişti.

05:05

İSRAİL TAHRAN VE BEYRUT'U BOMBALIYOR

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

Öte yandan gece boyunca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu. 

04:28

ARAKÇİ: AKAN KANIN TÜM SORUMLULUĞU ONLARA AİTTİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettiklerini ancak her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradıklarını belirterek, "Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran ordusunun düşmanlarına karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Arakçi, "Bu savaş için uzun süredir hazırlıklı olan İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, savaşın onu seçenler için bir bataklığa dönüşmesini sağlıyor" dedi. İran’ın diplomasi çabalarının sonuçsuz bırakıldığını vurgulayan Arakçi, "Mevcut ABD yönetimi ile iki kez müzakere ettik. Her iki seferde de görüşmelerin ortasında saldırıya uğradık. Akan kanın tüm sorumluluğu onlara aittir" ifadelerini kullandı.

 

04:11

"HAMANEY SUİKASTI KASIM AYINDA PLANLANDI"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Binyamin Netanyahu'nun İran'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast planını Kasım ayında yaptığını söyledi. Saldırı için ilk olarak Haziran 2026 tarihinin değerlendirildiğini belirten Katz, İran’da patlak veren protestoların ardından takvimin öne çekildiğini ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kasım 2025'te seçkin bir grup yetkilinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" yaptığını aktaran Katz, bu toplantıda İran’ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası suikast planının ele alındığını söyledi. Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları ABD ile hemen paylaşmadıklarını belirtti.

"PROTESTOLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI"

Aralık ayı sonunda İran'da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" süreci başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz, "Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" dedi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINDI"

Yaşanan gelişmelerin İran’a olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda görüşmelerin başladığını aktardı. İki tarafın İran'a karşı yapılacak bir operasyonun hedeflerini belirleme konusunda işbirliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Katz, o andan itibaren "ortak planlama ve ardından ortak operasyonel planlama sürecine" geçildiğini ifade etti.

KATZ’DAN NETANYAHU’YA ÖVGÜ

Bazı iddiaların aksine, ne İsrail'in ne de ABD'nin diğerini İran'a karşı saldırıya teşvik etmediğini savunan Katz, her iki ülkenin de kararlarını İran kaynaklı güvenlik tehdidi ışığında bağımsız olarak aldığını öne sürdü. Kararlılığı nedeniyle Netanyahu’yu öven Katz, "Dünyada Başkan Trump ile böyle bir işbirliği yapabilecek tek kişi, tek lider Binyamin Netanyahu'dur" dedi.

"UMARIM REJİMİN DEVRİLMESİ İLE SONUÇLANIR"

İsrail'in Haziran 2025 saldırılarında İran’ın nükleer programını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söyleyen Katz, şimdi ise bu tür programları yeniden kurma girişimlerini önlemek için harekete geçtiklerini iddia etti. İran’a yönelik mevcut saldırıların bir öncekinden "çok daha geniş kapsamlı" olduğunu ve İsrail'in o zamana göre "üç kat daha fazla güç" kullandığını belirten Katz, "Umarım bu, İran halkının rejimi devirmesi ile sonuçlanır" dedi.

"AMAÇ İRAN’IN YETENEKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

Katz, savaşın rejim "tamamen değiştirilene" kadar devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bu İran halkına bağlı" yanıtını verdi. İran’a yönelik saldırıların amacı ile ilgili ise Katz, "Amaç, İran’ın nükleer silah ve balistik füze programına dönme yeteneğini, bölgedeki vekillerine yardım kapasitesini ve İsrail’i yok etmeye yönelik operasyonlarını sürdürme yeteneğini ortadan kaldırmaktır. Rejimin çöküşü ve yerine yenisinin getirilmesi meselesi ise İran halkının gerçekleştirmesini beklediğimiz ve destek olmak istediğimiz bir şeydir" yorumunu yaptı.

04:09

KUVEYT: 67 ASKER YARALANDI

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

 

03:59

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: UZUN SÜRELİ BİR SAVAŞA HAZIRIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor." dedi.