CANLI | Katil İsrail ordusu Lübnan'a saldırı başlattı! Orta Doğu'yu ateşe atmaya devam ediyorlar
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah hedeflerine saldırı başlattığını duyurdu. Saldırının İHA'larla düzenlendiği belirtilirken, bölgede ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Tora ve Abbasiye arasındaki bölgeye, insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar
KATİL İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI AÇIKLAMASI
Katil İsrail ordusu, 3 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı başlatıldığı belirtildi.
Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu ifade edilirken daha fazla detaya yer verilmedi. İsrail ordusunun saldırıları, Lübnan'ın güneyindeki 3 ayrı beldedeki bazı noktaların vurulacağı tehdidinin ardından geldi.
Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, daha önce vuracağını duyurduğu Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba beldelerine hava saldırıları düzenledi.
Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırıların olduğu sırada Beyrut semalarında da insansız hava araçları sesleri duyuldu.
KATİL İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Sur vilayetindeki Tora ve Abbasiye beldeleri arasında açık bir alan hedef alındı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırı sonrası hedef alınan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
İSRAİL AÇIKLAMASI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden, saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.
Adraee, Sur'da "Hizbullah'ın inşa birimine bağlı unsurların faaliyet yürüttüğü altyapıyı hedef aldıklarını" öne sürdü.
SOYKIRIM KABİNESİ YENİ SALDIRILAR İÇİN TOPLANIYOR
İsrail kabinesinin Lübnan ve Hizbullah ile artan gerilimi görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberde, İsrail kabinesinin Türkiye saatiyle 19.00'da toplanacağı belirtildi.
Kabine toplantısında, Lübnan'daki durum ve son günlerde Hizbullah ile giderek artan gerilimin ele alınacağı ifade edildi.
İSRAİL'İN TEHDİDİ SONRASI LÜBNANLILAR BELDELERİ BOŞALTTI
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde saldırı düzenlemekle tehdit ettiği beldelerde yaşayan halk evlerini terk etmeye başladı.
İsrail ordusunun gün içinde Lübnan güneyindeki 3 beldeye yönelik saldırı düzenleyecekleri yönünde tehditte bulunması, bölge halkı arasında paniğe neden oldu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, söz konusu bölgelerde yaşayan aileler evlerini terk etmeye başladı.
Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Et-Taybe, Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerine saldırı düzenleyeceklerini bildirmişti.
Adraee, Et-Taybe ve Tayr Debba ve Ayta Cebel beldelerinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettikleri askeri yapılara hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtmişti.
