CANLI | Katil İsrail ordusu Lübnan'a saldırı başlattı! Orta Doğu'yu ateşe atmaya devam ediyorlar

18:00 06 Kasım 2025

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun hava saldırısında Sur vilayetindeki Tora ve Abbasiye beldeleri arasında açık bir alan hedef alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise saldırı sonrası hedef alınan noktadan dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

İSRAİL AÇIKLAMASI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden, saldırıyı üstlendiklerini açıkladı.

Adraee, Sur'da "Hizbullah'ın inşa birimine bağlı unsurların faaliyet yürüttüğü altyapıyı hedef aldıklarını" öne sürdü.