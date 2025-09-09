CANLI | Katil İsrail Doha'yı vurdu! Üst düzey Hamas yetkililerine suikast | Başkan Erdoğan: Lanetliyorum

22:02 09 Eylül 2025

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından önceden haberdar olduklarını ve saldırının "ABD ile İsrail'in çıkarlarına hizmet etmediğini" belirtti.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karoline Leavitt, "Bu sabah Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail’in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadesini kullandı.

"TALİHSİZ OLAY" ŞEKLİNDE TANIMLADI

Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını "talihsiz" bir olay şeklinde tanımlayan Leavitt, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi telefonla aradığını ve "böyle bir saldırının bir daha kendi topraklarında yaşanmayacağına dair güvence verdiğini" belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın talimatı üzerine Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "yaklaşan saldırı" ile ilgili Katarlılara bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Leavitt, İsrail'in söz konusu saldırı konusunda ABD ordusunu bilgilendirdiğini ve bunun ordu üzerinden sabah saatlerinde ABD yönetimine ulaştığını bildirdi.

"TRUMP NETANYAHU İLE SALDIRI SONRASI GÖRÜŞTÜ"

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "saldırıdan sonra" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Sözcü, "Netanyahu'nun, Trump'a 'barış istediğini' söylediğini" aktardı.

İsrail'in bu saldırısıyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğine Trump'ın kendisinin karar vereceğini dile getiren Leavitt, ABD yönetimi olarak hem İsrail hem de Katar'ın bölgede güvenlik içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.

İsrail'in Hamas'ı hedef almasından memnun olduklarını kaydeden Leavitt, Trump'ın "saldırının konumunun Katar olmasından üzüntü duyduğunu" ifade etti.

Sözcü Leavitt, Trump'ın Netanyahu'ya saldırı dolayısıyla kızgın olup olmadığı şeklindeki soruya ise "Başkan bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini açıkça ortaya koydu." diye yanıt verdi.

