Amerika uçak gemisini Ortadoğu'ya konuşlandırdı I Trump'tan İran'a tehdit gibi mesaj: Donanma emrimi bekliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirterek, "Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıyayız. 12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD'nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve Haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HER GELİŞMEYİ ANBEAN İZLİYOR"

ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelendiren Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler. Bu yüzden bölge ülkeleri yanlış hesaplamaların önüne geçmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

"HEM ÇİN'LE HEM RUSYA'YLA SAVUNMA ANLAŞMALARIMIZ VAR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD'ye saldırıyı ertelemesi yönünde mesajı gönderdiği iddialarına yalanlama getiren Bekayi, "ABD'nin kendisi bile İsrail kaynaklı bilgilerin şüpheyle değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederken, bizim medyamız bu iddiaları neden yayıyor? Bu iddiaların hiçbir doğruluğu yoktur. Bu, İsrail rejiminin yalan zincirinin devamıdır. Bu rejim diplomasinin her türlüsüne düşmandır ve sahte bilgilerin ana üreticisidir" ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya ile savunma alanında işbirliğinin devam ettiğini belirten Bekayi, her iki ülke ile temasın güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hem Çin'le hem Rusya'yla savunma anlaşmalarımız var. Bu iş birlikleri ve temaslar güçlü biçimde sürecektir. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler 'in iki önemli üyesidir ve sorumluluklarının farkındadır. Son gelişmelerle ilgili olarak da her iki ülkeyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.