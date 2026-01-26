Amerika uçak gemisini Ortadoğu'ya konuşlandırdı I Trump'tan İran'a tehdit gibi mesaj: Donanma emrimi bekliyor
ABD-İran hattında gerilim sürüyor. ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını duyurdu. Gelişme, bölgede tansiyonun daha da yükselmesine neden olurken, “İran’la savaş mı başlıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uçak gemilerinin İran’ın kararlılığını etkilemeyeceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin açıklamasında, “İran’ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela’dakinden daha büyük” diyerek donanmanın emrini beklediği belirtti.
Ortadoğu'da tansiyonun giderek yükseldiği ABD-İran hattında, ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini bölgeye konuşlandırmasıyla birlikte gerilim yeni bir boyut kazandı.
İşte taraflardan gelen peş peşe açıklamalar ve sahadan dakika dakika son gelişmeler...
CANLI ANLATIM
İNGİLTER'DEN 4 ÜLKEYE "GİTMEYİN" UYARISI
ABD'nin Ortadoğu'ya konuşlandırılan uçak gemisi sonrasında Amerikan ve İngiliz basınından İran'a büyk bir saldırı olacak haberlerinin ardından İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Buna göre İngiltere, İran, Irak, Kuvet ve Suudi Arabistan'a yapılacak seyahatler için vatandaşlarına "gitmeyin" uyarısı yaptı.
TRUMP: DONANMA EMRİMİ BEKLİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın uçak gemisine ilişkin Axios'a yaptığı açıklamada, donanmanın emir beklediği mesajını vererek geminin Venezuela'dan daha büyük olduğunu belirtti. İran'ın dibinde büyük bir donanma olduğunu belirten Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor, birçok kez aradılar." dedi.
ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ: İRAN'I İZLİYORUZ
CENTCOM'un Ortadoğu'ya uçak gemisinin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamasının ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Büyükelçilik, "İran'ı izliyoruz" dedi.