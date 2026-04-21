ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde yaşanan tıkanıklığa rağmen sürecin tamamlanacağını belirterek, “Herkes memnun olacak” dedi.

Trump, muhafazakâr bir radyo programına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, “Harika bir iş çıkardık. Bu işi sonuçlandıracağız ve herkes memnun olacak” ifadelerini kullandı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: “TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE YOK”

Trump’ın bu açıklaması, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Tahran’ın ABD ile “tehdit gölgesi altında” müzakereyi reddettiğini söylemesinden sadece saatler sonra geldi.

Müzakerelerde önemli bir rol oynayan Galibaf, Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik abluka kararını sert sözlerle eleştirdi. Tahran yönetimi, söz konusu adımın zaten kırılgan olan ateşkesi ihlal ettiğini savunuyor.

Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın tehditleri kullanarak görüşmeleri “teslimiyet masasına dönüştürmeye ya da yeni bir savaş politikasını meşrulaştırmaya” çalıştığını öne sürdü.

İranlı yetkili ayrıca, Pakistan arabuluculuğunda sağlanan iki haftalık ateşkesin bu hafta sona ermesi halinde, Tahran’ın yeni askeri seçenekler hazırladığını belirtti.

TRUMP’TAN AÇIK TEHDİT: “GÖRMEDİKLERİ SORUNLARLA KARŞILAŞIRLAR”

İran’ın müzakerelere karşı tutumu sorulan Trump ise sert bir yanıt verdi: “Müzakere edecekler. Eğer etmezlerse, daha önce hiç görmedikleri sorunlarla karşılaşacaklar.”

Trump, olası bir anlaşmanın “adil” olması gerektiğini vurgulayarak, “Umarım adil bir anlaşma yaparlar ve ülkelerini yeniden inşa ederler. Ancak bunu yaparken nükleer silaha sahip olmayacaklar. Böyle bir şansları ya da erişimleri olmayacak” dedi.

İSLAMABAD SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump, pazar günü ABD’li temsilcilerin müzakereler için İslamabad’a gideceğini açıklamıştı. Ancak Tahran yönetimi henüz resmi olarak görüşmelere katılacağını doğrulamadı ve ön şart olarak ablukanın kaldırılmasını talep etti.

ABLUKA GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ABD’nin geçtiğimiz haftadan bu yana İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını sürdürmesi, tansiyonu daha da yükseltti. Tahran, bu uygulamanın yürürlükteki ateşkesi ihlal ettiğini belirtiyor.

Trump ayrıca pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın ABD şartlarını kabul etmemesi halinde ülkenin altyapısının hedef alınacağı uyarısında bulundu. Bu açıklama, Washington saatine göre salı akşamı sona erecek ateşkes öncesinde piyasalarda da tedirginliği artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ KRİZ

İran’ın cuma günü deniz trafiğine yeniden açıldığını duyurduğu Hürmüz Boğazı’nda belirsizlik kısa sürdü. Tahran yönetimi cumartesi günü geri adım atarak geçişleri yeniden kısıtladı. Devlet medyası, bu kararın ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alındığını bildirdi.

İLK TEMAS SONUÇSUZ KALMIŞTI

ABD ile İran arasında, diplomatik ilişkilerin 1979’da kesilmesinden bu yana ilk doğrudan üst düzey temas, 11-12 Nisan tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmişti. Ancak bu görüşmeler de herhangi bir somut ilerleme sağlanamadan sona ermişti.