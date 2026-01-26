ABD uçak gemisini Ortadoğu'ya konuşlandırdı I Trump'tan İran'a tehdit: Donanma emrimi bekliyor

ABD’nin Ortadoğu’ya konuşlandırdığı uçak gemisinin yankıları sürerken ABD, İran’ı vurmaya mı hazırlanıyor? Sorularını da beraberinde getirdi. Washington’dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Pentagon’da hareketlilik olup olmadığına ilişkin konuşarak şunları söyledi:

"Pentagon'da bugün çok fazla bir hareketlilik görmedim, işte pizza satışlarında da çok fazla bir yükseliş yok ancak Donald Trump'ın işte bir saat önce yaptığı açıklama var ve diğer açıklamaları yansıtmak istiyorum öncelikle. Bu tansiyonu tabii ki yükseltiyor. Trump, İran'a yönelik gerilimin tırmandığı bir dönemde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirdiğini açıkladı. Trump, ABD deniz savaş gemileri, uçak gemisi taarruz grubunun bölgeye sevk edildiğini belirtirken doğrudan bir askeri saldırı kararı alındığını ise duyurmadı. Trump son açıklamalarında ABD'nin İran'a karşı tüm seçenekleri masada tuttuğunu, bölgeye gönderilen deniz silah unsurlarının caydırıcılık amaçlı olduğunu, savaşı istemediğini ancak İran'ın kırmızı çizgileri aşması halinde tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

ABD DONANMASINA AİT UÇAK GEMİSİ ORTADOĞU’DA

Trump'ın 'armada' sözü kullanmıştı bugün. Armada ifadesi ise ABD ana akım medyasında özellikle uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ın bölgeye ulaşması ile birlikte değerlendirildi, yorumlandı. ABD donanmasına ait uçak gemisi destroyerlerin Orta Doğu'ya girişi Washington'ın askeri seçenekleri fiilen hazır tuttuğunu gösteren en somut adım olarak okunuyor Amerikan ana akım medyasında Tahir. Bu arada tabii Reuters'a göre de Trump yönetimi askeri gücü masada tutarken doğrudan savaşı başlatacak bir adımı şu aşamada istemiyor. Haber ajansı, Beyaz Saray'daki yaklaşımı yüksek caydırıcılık, düşük saldırı istediği şeklinde özetliyor.

AMERİKAN MEDYASI NE DİYOR?

Washington Post ise uçak gemisi konuşlandırmasını Trump'ın İran üzerindeki baskıyı artırmak için kullandığı klasik güç gösterisi olarak nitelendiriyor. Gazeteye göre bu hamle İran'ı hem nükleer program hem de bölgesel faaliyetler konusunda müzakereye zorlamayı amaçlıyor ancak bölgesel savaş riskini de büyütüyor. Associated Press ABD'nin askeri varlığını artırmasının İran yanlısı milisleri harekete geçirdiğini, bunun da kontrolsüz tırmanma riskini artırdığına dikkat çekiyor. Associated Press'e göre Washington bu nedenle sınırlı güç gösterisi ile tam ölçekli çatışma arasındaki çizgide yürüyor.

“WASHİNGTON’DAN ZORLAYICI CAYDIRICILIK POLİTİKASI”

Wall Street Journal ve Beyaz Saray yakınlığıyla bilinen politika çizgisinde öne çıkan yorumsa şu: Trump İran dosyasını iç politikada güçlü lider imajını pekiştirmek, dış politikadaysa İran'ı ilk hatayı yapmaya zorlamak için kullanıyor. Bu nedenle askeri hazırlık gerçek ancak ilk saldırı niyeti yok. Genel değerlendirmeye gelecek olursak, Trump savaşı başlatmak istemiyor ancak İran nükleer programı ve ABD askerlerine yönelik bir saldırı durumunda askeri seçeneği kullanmaya hazır olduğunu açıkça gösteriyor. Bu çerçevede Washington'ın bugünkü politikası zorlayıcı caydırıcılık olarak tanımlanıyor. Savaş ilanı yok fakat savaş ihtimali sürekli canlı tutuluyor Donald Trump ve Beyaz Saray ekibi tarafından diyebiliriz Tahir."