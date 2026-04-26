Esad rejiminin hesap günü: İlk kamu davası Şam’da başladı

Bu olay, Beşar Esad yönetiminin baskıcı güvenlik politikalarına karşı kitlesel protestoların fitilini ateşleyen gelişme olarak tarihe geçti.

Devlet haber ajansı SANA'ya göre Necib, "Suriye halkına karşı işlenen suçlar" kapsamında yargılanıyor.

Mahkemede sanık sandalyesine oturan isim, Esad döneminde güneydeki Dera vilayetinde Siyasi Güvenlik Şubesi'nin başında bulunan eski Suriye ordusu tuğgenerali Atıf Necib oldu.

Yaklaşık yarım milyon kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği savaş, Aralık 2024'te muhaliflerin hızlı saldırısıyla Esad'ın devrilmesiyle sona erdi.

Ancak protestolar, rejimin sert müdahalesiyle karşılık buldu ve süreç kısa sürede 14 yıl sürecek yıkıcı bir iç savaşa dönüştü.

Esad Rusya'ya kaçarken, yakın çevresindeki birçok üst düzey isim de Suriye'yi terk etti.

BEŞAR ESAD DA SANIKLAR ARASINDA

Davada yalnızca Atıf Necib değil, Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad da gıyaben yargılanıyor.

Mahir Esad, Suriye ordusunun 4. Zırhlı Tümeni'nin eski komutanıydı. Muhalif aktivistler bu birliği cinayet, işkence, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve gizli gözaltı merkezleri işletmekle suçluyor.

Ayrıca çok sayıda eski üst düzey güvenlik yetkilisi de dava dosyasında yer alıyor.