Esad rejiminin hesap günü: İlk kamu davası Şam’da başladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Suriye’de devrik Devlet Başkanı Beşar Esad dönemine bağlı yetkililerin yargılandığı ilk kamuya açık dava pazar günü başkent Şam’da başladı.

Mahkemede sanık sandalyesine oturan isim, Esad döneminde güneydeki Dera vilayetinde Siyasi Güvenlik Şubesi'nin başında bulunan eski Suriye ordusu tuğgenerali Atıf Necib oldu.

Devlet haber ajansı SANA'ya göre Necib, "Suriye halkına karşı işlenen suçlar" kapsamında yargılanıyor.

DERA'DA BAŞLAYAN KIVILCIM, 14 YILLIK SAVAŞA DÖNÜŞTÜ

Atıf Necib, 2011 yılında Dera'da okul duvarına hükümet karşıtı sloganlar yazan gençlerin gözaltına alınıp işkence gördüğü dönemde görevdeydi.

Bu olay, Beşar Esad yönetiminin baskıcı güvenlik politikalarına karşı kitlesel protestoların fitilini ateşleyen gelişme olarak tarihe geçti.

Dera vilayetinde Siyasi Güvenlik Şubesi'nin başında bulunan eski Suriye ordusu tuğgenerali Atıf Necib (EPA)

Ancak protestolar, rejimin sert müdahalesiyle karşılık buldu ve süreç kısa sürede 14 yıl sürecek yıkıcı bir iç savaşa dönüştü.

Yaklaşık yarım milyon kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın yerinden edildiği savaş, Aralık 2024'te muhaliflerin hızlı saldırısıyla Esad'ın devrilmesiyle sona erdi.

Esad Rusya'ya kaçarken, yakın çevresindeki birçok üst düzey isim de Suriye'yi terk etti.

BEŞAR ESAD DA SANIKLAR ARASINDA

Davada yalnızca Atıf Necib değil, Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad da gıyaben yargılanıyor.

Mahir Esad, Suriye ordusunun 4. Zırhlı Tümeni'nin eski komutanıydı. Muhalif aktivistler bu birliği cinayet, işkence, gasp, uyuşturucu kaçakçılığı ve gizli gözaltı merkezleri işletmekle suçluyor.

Ayrıca çok sayıda eski üst düzey güvenlik yetkilisi de dava dosyasında yer alıyor.

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad ve dönemin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 25 Şubat 2019'da Tahran'da (AFĞ)

Ancak pazar günü mahkemede fiziken bulunan ve tutuklu olarak hakim karşısına çıkan tek sanık Atıf Necib oldu.

Davanın hazırlık duruşmasının ardından yargılamanın gelecek ay devam edeceği bildirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE KUTLAMA: "ADALET NİHAYET BAŞLIYOR"

Mahkeme binası önünde çok sayıda kişi toplanarak davanın başlamasını kutladı.

Kalabalık, yıllardır beklenen adalet sürecinin sonunda başladığını savundu.

Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara yönetimi, uzun süredir vaat edilen geçiş dönemi adaleti mekanizmasını hayata geçirmekte geciktiği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Suriye, 14 yıllık iç savaşın ardından hem fiziksel hem toplumsal olarak büyük bir yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.

REJİM YETKİLİLERİNE OPERASYONLAR HIZLANDI

Yetkililer şimdi Esad dönemine bağlı isimlerin yargılanması konusunda daha sert adımlar atıyor.

Cuma günü Suriye güvenlik güçleri, eski istihbarat subayı Emced Yusuf'u gözaltına aldı.

Yusuf, dört yıl önce sızdırılan ve Şam'ın Tadamon banliyösünde onlarca gözleri bağlı ve elleri kelepçeli tutuklunun infaz edildiğini gösterdiği iddia edilen videoda yer alan isimlerden biri olarak tanınıyor.

Söz konusu görüntüler, savaş döneminin en ağır insan hakları ihlallerinden biri olarak uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

