Meta’da 8 bin yazılımcı için yolun sonu! Kodları artık robotlar yazıyor

Silikon Vadisi’nde yapay zeka depremi! Mark Zuckerberg, "gelecek yapay zekada" dedi, binlerce çalışanın biletini kesti. Meta hisselerini de sarsan bu dev operasyon "yazılımcı kadrolarının sonu mu geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarının çatı şirketi Meta, faaliyetlerini düzene sokmak ve yapay zekaya yapılan büyük yatırımları finanse etmek amacıyla Mayıs ayında personelinin yüzde 10'unu, yani yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracağını belirtti.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Janelle Gale, kesintilerin şirketin daha verimli çalışması ve yatırımlarını dengelemek için gerekli olduğunu belirtti. Gale çalışanlarına gönderdiği notta "Bu kolay bir fedakarlık değil ve burada geçirdikleri süre boyunca Meta'ya anlamlı katkılarda bulunan insanlardan vazgeçmek anlamına gelecek" diye yazdı.

Şirket ayrıca 6 bin açık pozisyon için planlanan işe alımları da iptal edeceğini açıkladı. İşten çıkarılacak çalışanlara 20 Mayıs'ta bildirim yapılacak. Meta sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İŞTEN ÇIKARMA KARARLARI META HİSSELERİNİ VURDU

Teknoloji devi Meta'nın hisseleri, şirketin 20 Mayıs'tan itibaren personelinin yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracağını açıklamasının ardından düştü. Şirketin hisseleri New York Borsası'ndaki endekslerde perşembe gününü yüzde 2,3 düşüşle kapadı.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI SONRASI YAZILIMCI KADROLARI KAPANIYOR

Meta, 3,5 milyar günlük kullanıcısı için 'kişisel süper zekâ' olarak adlandırdığı platformu oluşturmak amacıyla bu yıl yapay zekâ altyapısına 135 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Şirket, bu ayın başlarında Muse Spark adını verdiği yeni yapay zekâ modelini piyasaya sürdü.

META'nın yapay zeka hamleleri piyasaya çıktıkça çalışan sayısının azalması da dikkat çekti. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, daha önce yaptığı bir açıklamada yapay zeka araçlarının bir zamanlar büyük ekiplerin yaptığı işleri artık tek bir kişinin yapabilmesine olanak tanıdığını belirtmişti. Bu kapsamda şirket içinde çok sayıda yazılımcı pozisyonunun kapatıldığı bildiriyor. Şirket bünyesinde "Uygulamalı AI Mühendisliği" (Applied AI Engineering) gibi yeni birimler kurulurken, geleneksel teknik rollerde daralmaya gidildi.

Yapay zeka uygulamalarının artık şirketlerin online satış ve pazarlama departmanlarında etkin olarak yer alması nedeniyle küresel satış ekiplerinde yüzlerce kişi ile yollar ayrıldı. Bunun yanında Meta platformlarında paylaşılan içeriklerin denetimlerini de yavaş yavaş yapay zeka devralmaya başladı. Bu yüzden içerik denetimi ve destek birimleri gibi geniş kadrolu operasyon ekipleri de işten çıkarmalardan etkilendi. Uzmanlara göre AI ile kod yazılabilmesi, finans, insan kaynakları, satış ve pazarlama departmanlarında yapay zeka kullanımı artması gibi sebepler nedeniyle işten çıkarmaların artması da bekleniyor.

2022'DEN BU YANA İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Meta'nın Ocak ayında da Reality Labs bölümünden de bin 500 kişiyi işten çıkarmıştı. Meta, pandemi sırasında çalışan sayısını neredeyse ikiye katlayarak 87 bine çıkardıktan sonra, şirket tarihinde ilk kez 2022'de işten çıkarmalar yapmıştı. O dönemde Meta, dijital reklam pazarındaki düşüş ve hisse senedi fiyatındaki azalmayla karşı karşıyaydı. Şirket 11 bin kişi ile yollarını ayırmıştı.

Ertesi yıl, CEO Mark Zuckerberg, 2023'ü Meta'nın "verimlilik yılı" ilan etti ve şirketin 10 bin kişiyi daha işten çıkaracağını söyledi . Yıl sonuna kadar Meta'nın çalışan sayısı 67 bine düştü.

2025'in başlarında Zuckerberg, "performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri daha hızlı bir şekilde işten çıkarmaya karar verdiğini" söyleyerek yeniden personel sayısının azaltılacağını. Şirket, o dönemde yaklaşık 3 bin 700 çalışanı ile yollarını ayırdı. Meta'nın en son açıkladığı verilere göre, Aralık 2025 itibarıyla çalışan sayısı 78 bin 865'e ulaşmıştı.

ÇALIŞANLAR HUZURSUZ 'İZLENİYOR MUYUZ?'

WSJ tarafından incelenen bir başka şirket içi nota göre, Meta yeni modellerini eğitmek için bu hafta başında çalışanların klavye vuruşlarını, fare hareketlerini ve tıklama konumlarını izleyecek bir araç kullanıma sundu. Bu araç Meta'nın yapay zeka modellerinin yeni nesline bilgisayar kullanmayı öğretmeyi amaçlıyor. Ancak şirketin çalışanlarının hareketlerini yapay zeka modelleri ile izlemesinin çalışanlar arasında rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Çalışanlar yeni uygulamaya konulan araçla ilgili sorularını ve şikayetlerini şirket içi bir tartışma forumunda da paylaştı. Bir çalışanın "Bu beni çok rahatsız ediyor. Nasıl devre dışı bırakabiliriz?" yorumunun en çok beğeni alan yorum aldığı görüldü. Bir başka yorumda ise çalışanların kişisel e-posta hesaplarının bu uygulamadan muaf olup olmayacağı soruldu. Blind adlı web sitesinde yorum yazan bir kullanıcı, Meta tarafından kullanılmaya başlanan bu uygulanayı bazı şirketlerin çalışan verimliliğini izlemek için kullandığı "patron yazılımı" olarak adlandırılan yazılımlara benzetti. Kullanıcı, "Sırada ne var? Zihinlerimizi okumak için beyinlerimize çip mi yerleştireceğiz? Bunun yaklaşan işten çıkarmalarla hiçbir ilgisi yok mu?" diye yazdı.

Meta teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth, bu haftanın başlarında yayınladığı ayrı bir notta, şirketin öncelikle vizyonları doğrultusuna ilerlediğini söyledi. Bosworth "Bizim rolümüz onları yönlendirmek, denetlemek ve gelişmelerine yardımcı olmaktır" dedi.