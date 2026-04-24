Ermenistan'da Türk bayrağına alçak saldırı! Paşinyan'dan sert tepki: Provokatif
Ermenistan'ın başkenti başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağına alçak bir saldırı düzenlendi. Bayrağımızın yakıldığı saldırıya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan sert tepki geldi. Eylemi kınayan Paşinyan "sorumsuz ve kabul edilemez" belirterek "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" dedi.
TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR
Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.
PAŞİNYAN'DAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ
Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.