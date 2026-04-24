CANLI YAYIN

Ermenistan'da Türk bayrağına alçak saldırı! Paşinyan'dan sert tepki: Provokatif

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ermenistan'ın başkenti başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağına alçak bir saldırı düzenlendi. Bayrağımızın yakıldığı saldırıya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan sert tepki geldi. Eylemi kınayan Paşinyan "sorumsuz ve kabul edilemez" belirterek "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını "provokasyon" olarak nitelendirerek bu eylemi kınadı.

TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR

Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Erivan'da Ermeni Devrimci Federasyonu Daşnaktsutyun (ARF-D) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türk bayrağının ateşe verilmesini kınadı ve bu eylemi, "açıkça provokatif ve gerilimi artırıcı bir davranış" olarak değerlendirdi.

PAŞİNYAN'DAN TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan da Armenpress'e yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın bu tür eylemleri "sorumsuz ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılmasının başka şekilde değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın