Okullarda akıllı telefonlara yasal mühür: İngiltere’de yeni dönem başlıyor

İngiltere hükümeti, okullarda akıllı telefon kullanımını tamamen yasaklayan yeni bir yasal düzenlemeye imza atıyor. "Çocuk Refahı ve Okullar Yasası" ile hayata geçecek bu adım, okullardaki telefon kısıtlamalarına resmiyet kazandıracak.

Eğitim dünyasında dijitalleşme ve odaklanma sorunları tartışılırken, İngiltere'den radikal bir hamle geldi. Eğitim Bakanlığı (DfE), okullarda halihazırda tavsiye kararı olarak uygulanan telefon kısıtlamalarını resmi bir kanuna dönüştürmeye hazırlanıyor.

TAVSİYE KARARI ZORUNLULUĞA DÖNÜŞÜYOR

BBC'de yer alan haberde, Eğitim Bakanı Bridget Phillipson'ın daha önce rehber olarak yayımladığı "gün boyu telefon kullanılmaması" önerisi, yeni düzenleme ile birlikte okulların uyması gereken katı bir kural haline gelecek. Düzenlemenin amacı, sınıflarda dikkati dağıtan unsurları minimize ederek eğitim kalitesini artırmak.

"GÖRÜLMEYECEK VE DUYULMAYACAK" PRENSİBİ

Eğitim Bakan Yardımcısı Baroness Jacqui Smith, yeni dönemde telefonların yalnızca kapalı ya da çantada olmasının yeterli görülmeyebileceğini belirtti. Hükümet, kilitli dolaplar veya manyetik mühürlü kılıflar gibi telefonun fiziksel olarak erişilemez olduğu daha sıkı önlemleri de değerlendirmeye alıyor.

NİSAN AYINDA DENETİMLER BAŞLIYOR

İngiltere'nin eğitim denetleme kurumu Ofsted, Nisan ayı itibarıyla okulların cep telefonu politikalarını nasıl yönettiğini denetlemeye başlayacak. Muhalefetin de desteklediği düzenleme için eğitim sendikaları ve okul müdürleri, telefonların saklanması için gerekli dolap ve depolama alanları konusunda hükümetten ek bütçe desteği bekliyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA TELEFON POLİTİKASI HARİTASI

Birleşik Krallık genelinde eğitim politikaları yerel yönetimlere göre şu şekilde farklılık gösteriyor:

Bölge Uygulama Durumu Detay İngiltere Yasal Yasak Geliyor Yeni yasa ile zorunlu hale getirilecek. İskoçya Müdürlerin Yetkisinde 2024'ten beri rehber üzerinden uygulanıyor. Galler Ulusal Yasak Yok Karar yetkisi okul müdürlerine bırakılmış durumda. Kuzey İrlanda Pilot Çalışma 9 okulda deneme yapılıyor, sonuçlar Haziran'da.

ÜÇ SORUDA İNGİLTERE'NİN TELEFON YASAĞI

1. Yasak neyi kapsıyor? Yeni "Çocuk Refahı ve Okullar Yasası", öğrencilerin okul saatleri boyunca telefonlarını kullanmalarını engelleyecek ve okullara bu konuda net bir yasal sorumluluk yükleyecek.

2. Telefonlar nerede duracak? Hükümet, kilitli dolaplar veya manyetik mühürlü kılıflar gibi telefonların ders boyunca "görülemeyeceği ve duyulamayacağı" yöntemleri standart hale getirmeyi planlıyor.

3. Uygulama ne zaman denetlenecek? Ofsted, okulların bu kurala uyumunu ve kendi iç politikalarını Nisan 2026 itibarıyla denetlemeye başlayacak.