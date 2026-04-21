Hamas Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için Kahire'de görüşmelere katılıyor

Hamas, Gazze'de İsrail ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına hazırlık kapsamında Mısır'da arabulucular ve Filistinli gruplarla görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Hamas, Gazze ateşkesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla yürütülen temaslarda, Şarm eş-Şeyh Mutabakatı'nın birinci aşamasında yerine getirilmeyen yükümlülüklerin uygulanması ve ikinci aşamaya hazırlık kapsamında çeşitli istişarelerin yapıldığı kaydedildi. Görüşmelerde sunulan önerilere olumlu yaklaşıldığı belirtildi.

RESMİ YANIT GÖRÜŞMELER SONLANINCA GELECEK



"Önerilere sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması amacıyla Filistinli gruplar arasındaki istişarelerin tamamlanmasının ardından resmi yanıtın iletileceği aktarıldı.

"MÜZAKERE SÜRECİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ"



Açıklamada, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve mevcut engellerin aşılması için arabulucularla müzakere sürecini sürdürmeye kararlı olunduğu vurgulandı.



Hamas heyeti, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının takibi ve Mısır yönetimiyle temaslarda bulunmak üzere 2 Nisan'da Kahire'ye gitmişti.