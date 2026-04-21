Dışişleri'nden Batı Şeria'daki saldırılara sert tepki: Netanyahu hükümeti yerleşimci terörü teşvik ediyor
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkese rağmen soykırımını sürdürürken, yasa dışı yerleşimciler Batı Şeria'nın farklı noktalarında masum Filistinlileri hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaşanan saldırılar sert şekilde kınanırken, olaylar yasa dışı yerleşimci terörü olarak nitelendirildi.
"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Batı Şeria'da yaşananlar kınanırken "İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin, Batı Şeria'da farklı noktalarda gerçekleştirdikleri terör saldırılarını ve Filistinli sivilleri katletmelerini en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı işgal ve soykırım politikalarıyla yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiği, Filistin halkını yıldırmayı amaçladığı ve bölgede barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü mezalimin cezasız kalmaması ve faillerin, mahkemeler önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz." denildi.