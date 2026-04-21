Batı medyasından itiraf gibi analizler: Türkiye sahada ve masada oyunu kuruyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 150 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Antalya Diplomasi Forumu, küresel basında geniş yankı uyandırdı. ABD ve Alman medyası, uluslararası sistemde artan belirsizlik ortamında Batı’nın etkisinin zayıfladığına dikkat çekerken, Türkiye’nin diplomatik hamleleriyle öne çıktığını yazdı. Analizlerde, Batı’nın kuramadığı temasları Ankara’nın başarıyla yürüttüğü vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen forum, 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcıyı ağırladı. Bu geniş katılım, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. "ERDOĞAN HERKESLE KONUŞUYOR" Alman basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin çok yönlü diplomasi anlayışı öne çıkarıldı. Özellikle Die Zeit gazetesinde yayımlanan değerlendirmede, Türkiye'nin aynı anda farklı ve çoğu zaman karşıt aktörlerle temas kurabilen esnek bir dış politika izlediği belirtildi.

Die Zeit Ekran Görüntüsü Analizde, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a, İran'dan ABD'ye kadar geniş bir yelpazede diyalog kurabilen nadir liderlerden biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin bu sayede, küresel ölçekte güçlü ve çok katmanlı bir ilişki ağı oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca Türkiye'nin krizlerde arabulucu, ihtiyaç anlarında ise aktif bir destekleyici aktör olarak konumlandığına dikkat çekildi. DİPLOMASİNİN MERKEZİNDE TÜRKİYE Forumda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer alması, Türkiye'nin tüm taraflara açık diplomasi anlayışının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Analizlerde Erdoğan'ın Türkiye'yi "barışın anahtarı" olarak tanımladığı, forumu ise "geleceğe dair umut platformu" şeklinde nitelendirdiği aktarıldı.