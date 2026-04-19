Bulgaristan sandıkta: 5 yılda 8. seçim | Gözler Türk seçmende
Bulgaristan, son 5 yıldır süren siyasi istikrarsızlık döngüsünü kırmak umuduyla bir kez daha sandık başına gitti. Ülkede yaklaşık 6,5 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahipken, bu seçim son yılların en kritik oylamalarından biri olarak görülüyor. Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar için de 27 noktada sandık kuruldu.
A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın Sofya'dan aktardığına göre, seçim sabahı itibarıyla özellikle başkentte yoğun katılım dikkat çekti. Dükkancı, Bulgaristan halkının "artık siyasi istikrar" mesajını güçlü şekilde verdiğini vurguladı.
Ülkede bir yandan siyasi krizler, diğer yandan artan enflasyon ve ekonomik zorluklar seçmenin tercihini doğrudan etkiliyor. Euro'ya geçiş süreciyle birlikte yükselen fiyatlar da halkın tepkisini artırmış durumda.
YURT DIŞINDA 55 ÜLKEDE SANDIK: TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK
Seçimler sadece Bulgaristan'da değil, dünya genelinde de yakından takip ediliyor. 55 ülkede yaklaşık 500 farklı noktada sandık kuruldu.
Türkiye'de ise sayıları 250 bin ile 300 bin arasında olduğu belirtilen çifte vatandaşlar için sandık sayısının 168'den 27'ye düşürülmesi dikkat çekti. Bu kısıtlamaya rağmen başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Trakya olmak üzere birçok noktada yoğunluk oluştu.
TRAKYA'DA SANDIK BAŞINDA YOĞUN KATILIM
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Özellikle Lüleburgaz ve Edirne'de uzun kuyruklar oluştu.
Balkan göçmeni dernek temsilcileri, Bulgaristan'da hükümetin kurulabilmesi için bu seçimin kritik olduğunu vurgularken, tüm seçmenlere "sandığa gidin" çağrısı yaptı.
TÜRK SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLABİLİR
240 sandalyeli Bulgaristan parlamentosunda hükümet kurulabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor. Gözlemciler, parçalı siyasi yapı nedeniyle yine bir koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Nüfusun yüzde 10'undan fazlasını oluşturan Bulgaristan Türklerinin oyları ise bu süreçte kilit rol oynayabilir. Ancak sahadan gelen bilgiler, Türk seçmenlerin katılımının beklenen seviyede olmayabileceğine işaret ediyor.
"ADAYLAR ARASINDA TÜRK İSMİ YOK" ELEŞTİRİSİ
Sahadaki dikkat çekici detaylardan biri ise temsil tartışması oldu. A Haber'e konuşan muhabir Dükkancı, aday listelerinde Türk isimlerinin yok denecek kadar az olmasının dikkat çektiğini belirtti.
Bu durum, Bulgaristan Türkleri açısından "temsil krizi" tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
SEÇİMLERE YOLSUZLUK VE 'OY TİCARETİ' GÖLGESİ
Seçim sürecine damga vuran bir diğer konu ise yolsuzluk iddiaları oldu. Oy ticareti ve "oy turizmi" gibi tartışmalar seçim gündeminin üst sıralarında yer aldı.
Yetkililer, seçim güvenliğini sağlamak için geniş önlemler aldı. Ülke genelindeki 12 bine yakın sandığın büyük bölümünde kamera sistemiyle izleme yapılırken, Avrupa'dan gelen gözlemciler de süreci yakından takip ediyor.
GÖZLER SONUÇLARDA: KOALİSYON KAÇINILMAZ MI?
Son anketler en az 5 siyasi partinin seçim barajını aşabileceğini gösterirken, ortaya çıkacak tablonun yine parçalı olması bekleniyor.
Bu da Bulgaristan'da yeni hükümetin büyük ihtimalle koalisyon yoluyla kurulacağı anlamına geliyor. Ancak bu kez farkı yaratabilecek en önemli unsurun, hem ülkedeki hem de Türkiye'deki Türk seçmenin sandığa katılım oranı olacağı değerlendiriliyor.