Bulgaristan sandıkta: 5 yılda 8. seçim | Gözler Türk seçmende

A Haber muhabiri Sevda Dükkancı'nın Sofya'dan aktardığına göre, seçim sabahı itibarıyla özellikle başkentte yoğun katılım dikkat çekti. Dükkancı, Bulgaristan halkının "artık siyasi istikrar" mesajını güçlü şekilde verdiğini vurguladı.

Ülkede bir yandan siyasi krizler, diğer yandan artan enflasyon ve ekonomik zorluklar seçmenin tercihini doğrudan etkiliyor. Euro'ya geçiş süreciyle birlikte yükselen fiyatlar da halkın tepkisini artırmış durumda.

YURT DIŞINDA 55 ÜLKEDE SANDIK: TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK

Seçimler sadece Bulgaristan'da değil, dünya genelinde de yakından takip ediliyor. 55 ülkede yaklaşık 500 farklı noktada sandık kuruldu.

Türkiye'de ise sayıları 250 bin ile 300 bin arasında olduğu belirtilen çifte vatandaşlar için sandık sayısının 168'den 27'ye düşürülmesi dikkat çekti. Bu kısıtlamaya rağmen başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Trakya olmak üzere birçok noktada yoğunluk oluştu.

TRAKYA'DA SANDIK BAŞINDA YOĞUN KATILIM

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlar da sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Özellikle Lüleburgaz ve Edirne'de uzun kuyruklar oluştu.