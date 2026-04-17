Trump’tan ateşkes mesajı: Hizbullah düzgün davranmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkese ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Hizbullah’a çağrıda bulunarak kritik süreçte “düzgün davranılması” gerektiğini vurguladı.

Trump, açıklamasında Hizbullah'a doğrudan çağrıda bulunarak, "Hizbullah, umarım bu önemli dönemde iyi ve düzgün davranır. Eğer öyle yaparlarsa bu onlar için harika olur" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimin düşürülmesi gerektiğini belirten Trump, barış vurgusu yaptı. Ayrıca sivillerin hedef olmaması gerektiğini dile getirerek, çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu. "Artık insanlar öldürülmemeli" diyen Trump, kalıcı barışın önemine dikkat çekti.