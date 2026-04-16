ABD ile Hamas yüz yüze görüştü! Gazze ateşkesi kritik eşikte

CNN International’ın haberine göre ABD ile Filistin direniş örgütü Hamas, Gazze ateşkesinden bu yana ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Ancak sahadaki saldırılar ve şartlar konusundaki derin ayrılıklar süreci çıkmaza sürüklüyor.

CNN International'ın aktardığına göre ABD'li yetkililer ile Filistin direniş örgütü Hamas arasında, Gazze'deki ateşkesin ardından ilk doğrudan görüşme Kahire'de gerçekleştirildi. ABD heyetine danışman Aryeh Lightstone başkanlık ederken, Hamas tarafını örgütün baş müzakerecisi Halil El Hayye temsil etti. Görüşmeye ayrıca uluslararası diplomat Nickolay Mladenov da katıldı.

Üst düzey ABD danışmanı Aryeh Lightstone (X) Bu temas, haftalardır kırılgan şekilde sürdürülen ateşkesin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. MASADAKİ KRİTİK TALEP: "ÖNCE SALDIRILAR DURSUN" Kaynaklara göre Halil El Hayye, görüşmede İsrail'in ateşkesin ilk aşamasındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu yükümlülükler arasında: Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların tamamen durdurulması

Bölgeye daha fazla insani yardım girişine izin verilmesi yer alıyor. Hamas tarafı, bu adımlar atılmadan ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olmadığını net şekilde ifade etti. ATEŞKES VAR AMA SALDIRILAR SÜRÜYOR Ekim ayında sağlanan ateşkes, Gazze'de iki yıl süren yıkıcı savaşı sona erdirmişti. Ancak sahadaki tablo değişmiş değil. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre ateşkese rağmen İsrail saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze'de düzenli olarak operasyonlarını sürdürürken, Hamas ise işgal altında olmayan bölgelerde kontrolünü yeniden tesis etti. Bu durum, ateşkesin "kâğıt üzerinde kaldığı" yönündeki eleştirileri güçlendiriyor.

Gazze Şeridi (AFP) EN BÜYÜK ÇIKIŞMA: SİLAHSIZLANMA DAYATMASI Müzakerelerin en kritik başlığını ise Hamas'ın silahsızlandırılması oluşturuyor. ABD ve İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için Hamas'ın silah bırakmasını şart koşarken, Hamas bu talebi "tek taraflı ve dayatmacı" olarak değerlendiriyor. Üst düzey bir Hamas kaynağı, önerilen planın: "Tüm süreci yalnızca silahsızlanma maddesine indirgediğini"

"Filistinlilerin haklarını geri plana ittiğini" ifade etti. "YA KABUL EDİN YA SAVAŞ" İDDİASI Kaynaklara göre uluslararası arabulucu Nickolay Mladenov, görüşmelerde İsrail'in taleplerini iletti ve Hamas'a yönelik sert uyarılarda bulundu. Hamas kaynakları, bu mesajların örtülü bir tehdit içerdiğini savunarak şu ifadeyi aktardı:

"Metni kabul edin ya da savaşın yeniden başlamasıyla karşı karşıya kalın."