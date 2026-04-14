Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun Pakistan'da yapılması beklendiği dönemde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, yarın ilk olarak Suudi Arabistan'ı, ardından Katar'ı ve son olarak 16 Nisan ya da 17 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Şerif'in görüşmelerinde ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeleri ele alması bekleniyor.

TRUMP'TAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ikinci turuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki gün içinde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullanmış, ikinci turun da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceğini aktarmıştı.