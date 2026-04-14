İşgalciler Filistinli eski Bakan'ı gözaltına aldı: Ellerini ve gözlerini bağladılar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde eski Filistin Vakıflar Bakanı Hatim el-Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentinin merkezindeki El-Havuz bölgesinde bulunan binasına baskın düzenledi.
İsrail askerleri düzenlediği baskında eski Filistin Vakıflar Bakanı ve İslami Hayır Derneği Başkanı Bekri'yi ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı.
İsrail askerleri baskın sırasında WAFA muhabiri Cevad et-Temimi'nin de aralarında bulunduğu Filistinlileri alıkoydu.