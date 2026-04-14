İran lideri Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye övgü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarından dolayı Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'a övgüde bulundu.

Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, söz konusu ülkelerin savaşa karşı duruşlarının, köklü kültürel ve tarihsel birikimlerinden kaynaklandığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medeniyetlerin niteliği, kritik tarihi dönüm noktalarında kendini gösterir. İspanya, Çin, Rusya, Türkiye, İtalya ve Mısır'ın Siyonist rejimin (İsrail) savaş kışkırtıcılığı ve suçlarına karşı duruşları, derin kültürel ve tarihsel köklerinden kaynaklanmaktadır."

