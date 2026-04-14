Hindistan’da enerji santralinde facia: 9 ölü 15 yaralı

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde bulunan bir enerji santralinde meydana gelen patlama büyük bir felakete yol açtı. Kazan ünitesinde yaşanan patlamada 9 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Singhitarai kentindeki enerji santralinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazan ünitesinde gerçekleşen patlamada çok sayıda işçi hayatını kaybetti ve yaralandı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis, patlamanın kazan borusundaki aşırı ısınmadan kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, santrali işleten Vedanta Limited tarafından yapılan açıklamada olayın "talihsiz bir kaza" olduğu ifade edilerek kapsamlı bir inceleme başlatıldığı duyuruldu. Yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve kazanın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.